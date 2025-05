L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che dal 9 maggio al 21 giugno 2025 si terrà la manifestazione Printemps en musique 2025 che propone una serie di iniziative collegate tra loro dal fil rouge della musica, in un unico calendario che punta a coinvolgere un pubblico diversificato ed eterogeneo, fatto di appassionati e curiosi, di giovani e famiglie.

Una kermesse musicale che prende avvio il 9 maggio con il concerto di European Saxophone Ensemble e Tamtando presso il Megamuseo e che prosegue al Teatro Splendor in data 13 maggio con il concerto del Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Sono previste anche quest’anno le serate inserite nel progetto Le Choeur avant tout, promosso dalla Sovraintendenza agli Studi, che in questa terza edizione in quattro concerti coinvolge 7 istituzioni scolastiche, per un totale di 9 plessi, 385 bambini, 21 docenti, 11 operatori esperti e 10 cori ospiti.

Il ruolo centrale della manifestazione è come sempre ricoperto dall’Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdôtains. La 73e édition, organisée avec la collaboration d’A.R.Co.Va et de Nos racines, les associations régionales des chœurs et des groupes folkloriques, prévoit la participation de 7 choeurs d’enfants et choeurs scolaires, 3 choeurs de jeunes, 2 ensembles vocaux et 23 choeurs d’adultes, ainsi que 12 groupes folkloriques pour la journée finale. L’Assemblée, prévue du 24 mai au 1er juin 2025, avec l’ouverture par le Coro Giovanile Italiano le 23 mai à la Cathédrale d’Aoste, est un important moment de promotion de la culture du chant qui permet d’apprécier et de mieux connaître les différentes formations présentes sur le territoire valdôtain et qui ont un rôle fondamental dans le processus de formation musicale de notre communauté. Les soirées auront lieu à Aoste au Théâtre Splendor et à la Cathédrale d’Aoste. Les choeurs de jeunes et d’adultes se produiront en public dans les catégories suivantes: répertoire populaire interprété dans son expression spontanée; répertoire populaire et pop composé ou élaboré pour plusieurs voix et répertoire polyphonique, avec musique sacrée et profane.

« L’Assemblée constitue un important moment d’échange et de croissance pour les groupes, affirme l’Assesseur Jean-Pierre Guichardaz, qui peuvent ainsi comparer leurs parcours en présence du jury d’écoute qui leur fournit des suggestions et des conseils aussi bien sur les programmes que sur l’exécution, contribuant ainsi de manière déterminante a la croissance des chœurs. »

La journée finale, dimanche 1er juin, prévoit les exhibitions de tous les chœurs et groupes folkloriques dans les places principales de la ville d’Aoste, afin de renforcer la cohésion sociale et la tradition. Ils seront présents en Place des Franchises, Place Roncas, Place Chanoux, Porta Prætoria e sur la petite place devant l'église de Saint Ours. La conclusion va se produire à 18h30 sur Place Chanoux à la présence de tous les chœurs et groupes folkloriques, ainsi que de la Fanfare de la ville d’Aoste.

Il calendario della manifestazione prosegue nel mese di giugno con la proposta Patoué eun Mezeucca prevista venerdì 6 giugno al Teatro Splendor e con il concerto della SFOM – Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale sabato 7 giugno all’auditorium di Morgex; ancora dal 9 al 14 giugno la Banda Municipale di Aosta ospita in città il 51° Raduno delle bande musicali della Valle d’Aosta nel corso del quale saranno proposti i concerti delle bande valdostane, veri testimoni della tradizione musicale delle comunità di appartenenza e al contempo potente strumento di aggregazione.

A chiudere l’iniziativa, il 21 giugno, in occasione della Festa della musica, un evento serale inserito nelle celebrazioni per il 2050mo anniversario della fondazione della città e organizzato dal Comune di Aosta, durante il quale sarà l’Arco di Augusto ad accendersi di luci, musica e allegria.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero nel limite dei posti disponibili. Per informazioni: attivita-culturali@regione.vda.it – tel. +39 0165 32 778 (da lunedì a sabato dalle 13:30 alle 18:30).

