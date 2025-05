“Scopri il tuo territorio con il FAI”: gli studenti dell’ISITP Manzetti sulle tracce dell’inventore Innocenzo

Si intitola “Scopri il tuo territorio con il FAI” il progetto nato dalla collaborazione tra il gruppo Giovani del FAI di Aosta e gli studenti delle classi prime e seconde dell’Istituto tecnico e professionale Innocenzo Manzetti. Dopo due incontri in aula con i volontari del FAI Giovani, l’iniziativa volgerà al termine con una visita guidata organizzata ad hoc nel pomeriggio del prossimo giovedì 15 maggio.

Un progetto FAI Giovani dedicato a Innocenzo Manzetti

Il progetto "Scopri il tuo territorio con il FAI", promosso dal Gruppo FAI Giovani di Aosta in collaborazione con gli studenti delle classi prime e seconde dell’indirizzo AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing della scuola secondaria di secondo grado Manzetti e con il supporto della Delegazione FAI di Aosta, si articola in tre fasi: due incontri in aula e una visita guidata finale, organizzata interamente dagli studenti con il supporto dei volontari.

L’iniziativa, sviluppata nell’arco di sei mesi, ha l'obiettivo di avvicinare i giovani al patrimonio culturale, storico e artistico della propria città, promuovendo al contempo cittadinanza attiva e valorizzazione del territorio.

Durante i primi due incontri, svoltisi tra marzo e aprile 2025, gli studenti hanno approfondito il ruolo e le attività del Fondo Ambiente Italiano, imparato a progettare un evento culturale, scelto l’itinerario, elaborato i testi informativi e preparato il materiale promozionale.

La fase conclusiva si terrà nel pomeriggio di giovedì 15 maggio 2025, con una visita guidata aperta al pubblico sulle tracce di Innocenzo Manzetti, geniale inventore ottocentesco a cui è intitolato l’istituto, ideata e condotta dagli studenti stessi con l'affiancamento dei volontari FAI e dei docenti.

Il percorso

Il percorso di visita, ideato dagli studenti dell’ISITP Manzetti con il supporto dei volontari del Gruppo FAI Giovani di Aosta, si sviluppa attraverso cinque luoghi significativi che ripercorrono le tappe fondamentali della vita e delle invenzioni di Innocenzo Manzetti.

La visita avrà inizio presso l’edificio scolastico Manzetti (via Festaz, 27, Aosta) e proseguirà verso la vicina Piazza Manzetti. Successivamente i gruppi si sposteranno all’esterno del Museo Manzetti, e raggiungeranno poi la centrale Piazza Chanoux. Il percorso continuerà con la visita della casa di Innocenzo Manzetti in Rue Xavier de Maistre e si concluderà al Cimitero di Sant’Orso, dove riposano le sue spoglie.

La visita si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 15 maggio 2025 e sarà aperta al pubblico, con partenza alle ore 15:00 con una durata complessiva di circa un’ora e mezza.

I visitatori saranno accompagnati lungo il percorso dagli studenti, affiancati dai volontari FAI

e dai docenti di riferimento.

Sarà compito degli studenti illustrare i contenuti storici e culturali delle tappe previste, raccontando episodi e curiosità legate alla vita di Manzetti e alla storia della città di Aosta.