VdA Aperta risponde a Bertin, i limiti dei mandati devono essere rispettati

Sebbene la legge 21/2007 stabilisca chiaramente i limiti per la ricopertura di cariche politiche nella Regione, alcuni dei punti sollevati da Bertin riguardano questioni politiche più ampie che non vanno sottovalutate. In particolare, la sua affermazione “valuteremo se sarà il caso” potrebbe riflettere la volontà di trovare un equilibrio tra il rispetto della legge e la necessità di stabilità politica in un momento particolarmente delicato per la Regione.

Alberto Bertin

Non c’è dubbio che la legge sui limiti dei mandati sia stata pensata per evitare forme di “concentrazione del potere” e garantire il ricambio nella politica valdostana. Tuttavia, è comprensibile che Bertin, e chi condivide la sua visione, possa sentirsi in dovere di considerare attentamente le circostanze, soprattutto in vista delle prossime elezioni. La sua posizione, pur sembriando contraddittoria rispetto alla normativa, potrebbe derivare dalla volontà di tutelare la continuità di governo in un periodo in cui la Regione è chiamata a rispondere a numerose sfide economiche e sociali.

In effetti, l’affermazione di Bertin potrebbe essere letta come un tentativo di garantire che, a fronte di un cambio di governo, le politiche in corso non vengano bruscamente interrotte, ma possano proseguire con un certo grado di coerenza. È legittimo che una parte della politica regionale, magari spinta dal desiderio di evitare vuoti di potere o interruzioni nel processo di amministrazione, possa auspicare una certa flessibilità nell’applicazione dei limiti imposti dalla legge.

Tuttavia, questo non significa che Bertin stia cercando di aggirare la legge o di rendere indefinita la durata del suo mandato, ma piuttosto che la sua posizione nasca dalla volontà di gestire al meglio una fase transitoria, nel rispetto delle regole, ma anche considerando le esigenze concrete della Regione. La cauta valutazione delle situazioni politiche e delle possibili soluzioni non è, in sé, un segno di opportunismo, ma una necessità politica che potrebbe avere come fine ultimo il benessere della comunità valdostana.

In questo senso, pur rimanendo fermo il principio di legge e la necessità di un rinnovamento politico, è fondamentale che la politica regionale non si fermi alla mera applicazione normativa, ma sappia adattarsi alle reali necessità di gestione del territorio e delle istituzioni. Il bilanciamento tra legalità e stabilità, tra innovazione e continuità, è una sfida delicata, che richiede un’attenta riflessione e un’azione responsabile da parte di tutti i soggetti coinvolti.