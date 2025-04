Il saluto dei Sindaci valdostani a Papa Francesco in apertura di Assemblea

L’Assemblea del CPEL di martedì 22 aprile 2025 si è aperta nel ricordo di Sua Santità Papa Francesco, al quale i Sindaci valdostani hanno tributato un commosso e sentito minuto di silenzio. Il Presidente, Alex Micheletto, a nome di tutta l’Assemblea, ha espresso il più profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo di dialogo e di pace.

L’avvio dei lavori assembleari ha visto l’intervento dell’Assessore regionale al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, per l’illustrazione del disegno di legge regionale n. 186 “Disposizioni per il riuso di edifici esistenti finalizzato all'alloggio del personale di imprese alberghiere, commerciali o esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande attive sul territorio regionale, nonché di altre attività strettamente correlate al settore turistico. Modificazioni alle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33, e 4 settembre 2001, n. 19)”. Il parere dell’Assemblea, dopo ampio confronto, è stato positivo con osservazioni. Considerate le criticità legate al tema dell’alloggiamento dei lavoratori delle imprese operanti nel settore turistico, l’Assemblea ha accolto con favore il disegno di legge, sottolineando, però, la necessità di una visione più ampia e di soluzioni non solo per i lavoratori stagionali, ma anche per quelli che intendono stabilizzarsi in Valle d’Aosta. In tal senso, l’Assemblea ritiene necessario affrontare l’argomento come un’occasione per favorire il recupero dei nuclei storici dei Comuni e contrastare lo spopolamento degli stessi.

A seguire, l’Assessore regionale alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, Davide Sapinet, ha illustrato il disegno di legge regionale n. 185 “Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale), e ad altre leggi regionali”. Anche in questo caso, a seguito di un prolungato dibattito, l’Assemblea, condividendo l’esigenza di recepire le disposizioni semplificative introdotte a livello nazionale dal decreto legge Salvacasa, con particolare riferimento a quelle misure che favoriscono il recupero degli edifici esistenti, ha espresso parere favorevole accompagnato da alcune osservazioni volte a semplificare la realizzazione di interventi da parte delle Amministrazioni comunali e dei cittadini sugli immobili esistenti, nell’ottica di un recupero e ripopolamento dei centri storici presenti sui territori.

Terzo e ultimo punto all’ordine del giorno, il parere, positivo, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta regionale concernente l’approvazione delle azioni da finanziare attraverso il Fondo Nazionale per le politiche della famiglia per l’anno 2024, illustrato da Loredana Petey.

Per quanto riguarda l’Assemblea del CELVA, la stessa ha approvato, all’unanimità, il bilancio del Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta al 31 dicembre 2024 e la proposta di distribuzione dell’utile di esercizio.