Riunione annuale del Comitato di sorveglianza del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/27

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna informa che ieri, giovedì 28 novembre, si è riunito, presso la sala civica dell’Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta, il Comitato di sorveglianza del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/27.

Al Comitato, presieduto dall’Assessore Luciano Caveri, hanno partecipato rappresentanti della Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Ragioneria generale dello Stato in seno al Ministero dell’economia e delle finanze, del partenariato istituzionale e dell’Amministrazione regionale.

Alla riunione sono stati forniti aggiornamenti sugli interventi avviati e programmati nell’ambito del Programma regionale FSE+ 2021/27, approvato a fine 2022 e la cui dotazione finanziaria ammonta a 81,5 milioni di euro, garantite alla Regione per il finanziamento di progettualità nei settori dell’occupazione, con particolare riferimento ai giovani e alle categorie più fragili, dell’istruzione, della formazione e dell’inclusione sociale. Gli avvisi pubblici aperti e quelli che si intendono finanziare sono disponibili sul sito dedicato al Programma (https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo-plus).

“Nel corso della riunione – sottolinea l’Assessore Luciano Caveri - è stato mostrato come l’Amministrazione regionale stia procedendo nell’avanzamento del Programma, con progettualità che ammontano a più di 10 mln di euro; l’obiettivo per i prossimi mesi è inoltre l’individuazione di nuove strategie per accelerare ulteriormente la spesa in vista dei relativi target”.

Infine, considerato che il Comitato assume anche le funzioni di sorveglianza del Programma operativo ‘Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)’, le cui progettualità si sono concluse a fine 2023, è stata fornita una panoramica degli adempimenti regolamentari di cui l’Amministrazione regionale si sta occupando in vista della chiusura, che non presenta particolari criticità di raggiungimento dei target di spesa e di avanzamento fisico.