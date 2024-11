Nell'ambito delle attività di sensibilizzazione e divulgazione, l'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso istituito presso il Consiglio Valle ha organizzato il seminario pubblico "Etica pubblica, prevenzione della corruzione, reti operative di legalità" che si terrà giovedì 28 novembre 2024, alle ore 10, nel Salone Ducale del Comune del capoluogo.

L'evento sarà aperto dal Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin e moderato da Renato Pittalis, Vicepresidente dell'Associazione Avviso pubblico. Interverranno Brunella Ponzo, dirigente della Provincia di Lucca; Annalisa Puopolo, Segretario generale della Città di Torino; Franco Vietti, Consigliere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta.

L'evento chiude il ciclo di incontri programmati nell'ambito del progetto "Verso reti operative di legalità" finalizzato a individuare linee guida e strumenti di intervento per la prevenzione dei fenomeni corruttivi in un'ottica integrata a supporto dell'operatività degli enti locali.

«Gli enti locali rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione all'infiltrazione nei territori delle organizzazioni criminali e alla corruzione - afferma il Presidente Bertin -. Proprio grazie alla loro prossimità possono intercettare fenomeni di illegalità e tentativi di infiltrazione nelle dinamiche economiche, sociali e amministrative locali. Per svolgere questa funzione è indispensabile dare loro gli strumenti giusti e metterli in condizione di creare una rete di connessioni stabili tra attori istituzionali, economici e sociali del territorio per realizzare una graduale e progressiva alleanza operativa.»