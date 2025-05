Gli auguri del Consiglio Valle a Papa Leone XIV

l Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, insieme all’intera Assemblea legislativa della Valle d'Aosta, ha voluto esprimere un sentito saluto all'elezione al soglio pontificio di Papa Leone XIV. L'elezione di un nuovo Papa rappresenta sempre un momento di grande solennità per la comunità cattolica e non solo, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nella guida della Chiesa Universale.

«In questo solenne momento – dichiara il Presidente Bertin – esprimiamo al Santo Padre i migliori auguri per il suo ministero improntato alla costruzione della pace e alla promozione del dialogo, valori universali che sono fondamentali anche nella nostra realtà quotidiana e nelle sfide che affrontiamo come comunità. La sua guida sarà un faro per milioni di persone nel mondo e anche in Valle d'Aosta, dove la fede e il dialogo interreligioso sono sempre stati aspetti fondamentali della nostra identità».

La Chiesa cattolica ha nella nostra regione, dove le tradizioni religiose si intrecciano con la vita sociale e culturale della comunità. «Abbiamo sempre apprezzato il suo impegno verso la promozione della pace, della solidarietà e della giustizia sociale, temi che sono cruciali per il futuro di tutti noi», ha aggiunto Bertin, augurando al nuovo Papa un cammino ricco di speranza e di unità per l'intera comunità internazionale.

E' quindi importante un momento di preghiera e solidarietà, facendo un appello alla collaborazione e alla costruzione di un mondo più giusto e pacifico, come auspicato dal nuovo pontefice.