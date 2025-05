Valtournenche: opere pubbliche, concimaia e investimenti per Breuil-Cervinia al centro del Consiglio comunale

Valtournenche alza la testa, ma lo fa coi piedi per terra. Il Consiglio comunale del 22 maggio ha messo in fila problemi irrisolti e progetti in cantiere, promettendo più rigore nella gestione delle strutture pubbliche e una maggiore attenzione al decoro del territorio.

Un’opera costata oltre 300mila euro e usata male. La concimaia comunale era diventata un’area trascurata, ma ora si cambia musica. Sarà recintata, ripulita, regolamentata. E chi non rispetta le regole pagherà.

Il Rendiconto ha mostrato un avanzo importante, quasi un milione e mezzo. Ma la minoranza contesta: “Troppi fondi inutilizzati, la giunta non realizza i progetti programmati”.

La montagna chiama e Cervinia risponde. Si mettono sul tavolo 2,4 milioni per la nuova Capanna Carrel, 300mila euro per l’area camper e 100mila per un parco giochi a misura di bambino. Un modo concreto per rilanciare l’attrattività turistica.

Si parte con la pulizia sentieri e il rifacimento delle strade. Il sentiero Perrères-Promoron, chiuso da due anni, verrà finalmente sistemato grazie ai fondi regionali. E dopo la caduta massi, è urgente anche intervenire sulla galleria di Perrères.

Fibra in arrivo nelle frazioni, e avanti con i lavori per l’illuminazione pubblica dove ancora manca. L’obiettivo è garantire servizi moderni anche nelle zone meno centrali.

Breuil-Cervinia non resta a guardare. Procede la riqualificazione dell’eliporto e si progetta una nuova sala polifunzionale. Due strutture simboliche: una per salvare vite, l’altra per far vivere il paese.

Un impianto di videosorveglianza sarà attivo entro dicembre. Lo ha confermato l’assessore Pascarella: “Serve a tutelare il territorio e chi lo vive”.

Il decoro del paese non è solo estetica: è identità. La sindaca Cicco ha avviato uno studio sull’immagine urbana e incontrerà presto i commercianti per raccogliere proposte. “Un lavoro che guarda al lungo termine”, ha detto.

In arrivo la Giornata ecologica con le scuole, il Vertical Cignana dedicato a Ferraris e Chiapello e le tradizionali “batailles de reines”. Un’estate che unisce sport, natura e tradizione.

Infine, una novità sociale: alla Biblioteca comunale aprirà uno sportello dedicato agli anziani per imparare a usare SPID e smartphone. Un modo semplice per rendere la tecnologia meno distante.