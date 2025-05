Gli studenti di Morgex al Consiglio Valle: una lezione di cittadinanza attiva

Una mattina tra i banchi del Consiglio: la democrazia spiegata ai ragazzi

Cosa significa “essere cittadini”? Come funziona il luogo in cui si prendono le decisioni che riguardano la vita quotidiana della nostra regione? Sono alcune delle domande con cui si sono confrontati oggi, venerdì 9 maggio 2025, gli allievi della classe II B della scuola secondaria di primo grado di Morgex, protagonisti di una visita formativa al Consiglio regionale nell’ambito del progetto Portes Ouvertes.

Guidati dalle insegnanti Joëlle Clusaz, Daniela Re e dall’accompagnatrice Celine Letey, i ragazzi hanno varcato le porte dell’Assemblea legislativa della Valle d’Aosta non solo per conoscere da vicino un’istituzione fondamentale, ma anche per “vivere” in prima persona il senso della democrazia.

Dopo un’introduzione sulla storia e il funzionamento del Consiglio, i giovani studenti si sono calati nei panni dei Consiglieri regionali, simulando una seduta d’aula. Il tema scelto per il dibattito – l’uso dello smartphone durante le ore scolastiche – è stato quanto mai attuale e vicino alla loro esperienza quotidiana.

Con argomentazioni ponderate e un confronto vivace ma rispettoso, gli studenti hanno affrontato il tema da diversi punti di vista: da un lato la necessità di evitare distrazioni, dall’altro l'opportunità di utilizzare il cellulare come strumento didattico, se gestito in modo consapevole.

Alla fine, l’Aula ha votato a favore dell’uso responsabile dello smartphone a scuola, dimostrando una notevole maturità e capacità di sintesi tra le esigenze educative e l’evoluzione tecnologica.

Esperienze come questa contribuiscono a far crescere nei giovani la consapevolezza del proprio ruolo nella società, la conoscenza dei meccanismi democratici e il rispetto per le istituzioni. Non è un semplice “tour” dentro un palazzo pubblico, ma un piccolo gesto concreto per costruire una cittadinanza attiva e consapevole.

Il Consiglio Valle, con Portes Ouvertes, si conferma ancora una volta non solo come luogo della politica, ma anche come palestra di educazione civica per le nuove generazioni.