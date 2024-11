Piano Legalità&Intergenerazionalità - I Diritti della persona - terza edizione

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità, in collaborazione con i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta e con i referenti di Enti e Associazioni del territorio, propone iniziative di sensibilizzazione per tutta la comunità educante sui temi connessi alla ricorrenza.

Facendo riferimento a una specifica azione del Piano Educarsi e educare all’affettività con l’obiettivo di sviluppare l’intelligenza emotiva a partire dalla consapevolezza delle proprie sensazioni, delle proprie emozioni e dei propri sentimenti e di accrescere le abilità affettive al fine di favorire una buona relazione interpersonale, gli alunni di tutte le istituzioni scolastiche sono stati invitati a celebrare attivamente la Settimana. L’obiettivo di sensibilizzare la comunità educante in tema di uguaglianza, sicurezza, dignità, autostima, diritto alle libertà fondamentali enunciate nella Costituzione italiana e di valorizzare le azioni positive verso coloro che subiscono abusi determinati da violenza di genere o da posizioni di prevalenza.

L’offerta formativa prevede il coinvolgimento complessivo di oltre 300 studenti delle istituzioni scolastiche Valdigne-Mont-Blanc di Morgex, Eugenia Martinet di Aosta, Ottavio Jacquemet di Verrès oltre che dell’Ist. Orf. Salesiano Don Bosco di Châtillon, del Liceo Classico, Artistico, Musicale di Aosta, dell’ist. di Istruzione Tecnica e Professionale Innocent Manzetti di Aosta, dell’Ist. Tecnico e professionale regionale Corrado Gex di Aosta.

Più nel dettaglio, il giorno 25 novembre presso la scuola dell'infanzia di Morgex e presso l’Espace Loisirs Marino Massa di Verrès per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia di Verrès e di Issogne, si promuovono attività laboratoriali dalle ore 14.00 alle ore 16.00; dopo le 16.00 si procederà alla condivisione degli elaborati con tutta la comunità con la finalità di stimolare la crescita emotiva e sociale e creare relazioni significative.

Nelle giornate del 26, 28 e 29 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, rispettivamente nelle sedi dell’I. S. Valdigne Mont-Blanc di Courmayeur, dell’I. S. Eugenia Martinet di Aosta e dell’I. Orf. Salesiano Don Bosco di Châtillon sono invece previsti dei percorsi laboratoriali sul tema del Rispetto e accettazione di sé e dell’altro.

Per le scuole secondarie di secondo grado mercoledì 27 novembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 13.20 presso il Cinéma de la Ville di Aosta sarà proiettato il filmato Io e il secco in tema di violenza domestica, inserito all'interno della programmazione rivolta alle scuole, sezione Cinéma, della Saison Culturelle 2024-2025, organizzata dall'Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Attività culturali.

Da lunedì 2 dicembre a venerdì 13 dicembre, presso la singola Istituzione scolastica iscritta all'iniziativa, avrà luogo la fase di rielaborazione in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Aosta, l’Ordine degli avvocati di Aosta e l’Ordine degli psicologi della Valle d’Aosta.

Spiega l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz: “In questa terza edizione abbiamo voluto progettare interventi tematici mirati per fasce d’età con l’obbiettivo di valorizzare da un lato le diverse realtà coinvolte con la loro unicità e dall’altro di rendere partecipe l’intera comunità educante sul tema.

Attraverso il protagonismo giovanile, vogliamo incoraggiare opportunità di confronto costruttivo su tematiche connesse alla ricorrenza, ponendo particolare attenzione all’importanza del rispetto e alla rilevanza di azioni positive nei confronti del prossimo.”