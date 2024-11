Portes ouvertes per gli studenti del Corrado Gex incontrano il Consiglio Valle e discutono sul futuro dell'energia

L' importante progetto mira a favorire un incontro diretto tra gli studenti e le istituzioni, offrendo un'opportunità unica di avvicinamento al mondo politico e istituzionale, ma anche di approfondimento su temi di grande attualità.

Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti Luca Chierici, Umberto Debernardi, Gianluca Fora e Enrica Tronci, sono stati accolti con entusiasmo, e hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino la storia e il funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale. L'incontro ha permesso loro di esplorare il ruolo delle istituzioni nella vita quotidiana, acquisendo una comprensione diretta del lavoro svolto dai Consiglieri regionali e delle dinamiche che regolano la politica locale.

Una delle parti più significative della visita è stata la partecipazione attiva degli studenti al dibattito in Aula, dove sono stati invitati a esprimere le proprie opinioni su un tema particolarmente attuale e legato al loro percorso di studi: ''Motore elettrico contro motore endotermico''. Il dibattito ha visto gli aspiranti Consiglieri confrontarsi sulle implicazioni tecnologiche, economiche e ambientali delle due tipologie di motori, dando vita a una discussione interessante e stimolante. L'incontro ha dimostrato l'importanza di coinvolgere i giovani in temi che non solo riguardano il loro futuro professionale, ma anche la sostenibilità e le sfide globali che la nostra società si trova ad affrontare.

Il progetto "Portes ouvertes" rappresenta quindi un'opportunità preziosa per sensibilizzare gli studenti sull'importanza della partecipazione attiva alla vita politica e sociale, incoraggiandoli a sviluppare un pensiero critico e ad acquisire competenze che potranno essere utili anche nel loro futuro professionale. L'incontro con il Consiglio Valle non è solo una visita istituzionale, ma un'occasione per rafforzare il legame tra scuola e istituzioni, promuovendo la cultura della cittadinanza e della responsabilità civica tra le nuove generazioni.

In un momento storico in cui le sfide tecnologiche e ambientali sono sempre più centrali, progetti come "Portes ouvertes" sono fondamentali per stimolare la curiosità, la partecipazione e l'impegno civico dei giovani, preparandoli a essere protagonisti consapevoli delle trasformazioni che li attendono.