Ristori alle attività produttive post-alluvione

L'Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, ha presieduto nel pomeriggio di oggi un incontro in videoconferenza con il Ministero del Turismo per discutere del Decreto relativo ai ristori per le attività produttive colpite dall'evento alluvionale del 29 e 30 giugno. Alla riunione, che ha coinvolto i Dipartimenti regionali di Protezione Civile, Agricoltura, Turismo, Sport e Commercio, Infrastrutture funiviarie, nonché i rappresentanti delle principali Associazioni di categoria e l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta, ha partecipato anche il Direttore Generale Barbara Casagrande e il Direttore della Direzione valorizzazione e Promozione turistica del Ministero.

Nel corso dell'incontro sono emerse alcune criticità, in particolare per quanto riguarda l'esclusione dei codici Ateco relativi a bar e impianti sportivi tra i beneficiari del provvedimento e i tempi ristretti per la presentazione delle domande, vista la complessità della documentazione richiesta. Tuttavia, la riunione si è svolta in un clima di collaborazione, con il Ministero che ha fornito risposte chiare e puntuali ai quesiti avanzati, mettendo a disposizione un canale di posta elettronica dedicato per ulteriori richieste di chiarimento e proposte.

È stato inoltre chiarito che le domande potranno essere presentate per entrambe le misure risarcitorie previste dal Decreto, ovvero per danni materiali e per il mancato utile. Le richieste potranno essere presentate anche da quelle imprese che hanno già avviato una procedura di risarcimento tramite il Dipartimento di Protezione Civile per lo stesso evento alluvionale, fermo restando il rispetto del limite massimo dei danni subiti. In merito alle problematiche sollevate dall'Ordine dei Commercialisti, sono stati evidenziati alcuni aspetti che necessitano di ulteriori approfondimenti. Tuttavia, l'Ordine ha già avanzato delle soluzioni, alcune delle quali sono state già accolte.

L'incontro ha confermato la disponibilità a mantenere una interlocuzione costante con gli uffici del Ministero per fornire tutte le informazioni necessarie e garantire che gli operatori economici possano accedere in modo completo ai benefici previsti dal Decreto ministeriale.