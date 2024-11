Saint-Chistophe: Confermate le aliquote IMU per il 2023

Tra i punti salienti della seduta, il sindaco Paolo Cheney ha fornito alcune importanti comunicazioni al Consiglio. Tra queste, ha annunciato che la Sev ha confermato la sua competenza nella gestione della rete fognaria delle acque nere e miste (bianche e nere), mentre la gestione delle acque bianche resta di competenza comunale.

L'assessore alle Opere pubbliche Corrado Giachino ha aggiornato l'assemblea sui lavori in corso nel Comune. Sono infatti in via di completamento i cantieri per il IV lotto della strada Senin-Sorrereli, mentre proseguono i lavori per la realizzazione di pensiline e parcheggi a Bagnère e Senin. Le asfaltature sono in fase di conclusione, con il termine fissato per il 15 novembre. Giachino ha anche annunciato l'avvio di interventi di messa in sicurezza sulle strade di Chabloz, Chateau, La Crétaz e Les Rouyes, che sono iniziati il 6 novembre, mentre a fine mese prenderanno il via i lavori al parcheggio di Grande Charrière. In programma anche l'ammodernamento del Campo sportivo e il progetto per il parcheggio a Meysattaz Sud. Tutti questi lavori, che ammontano a un investimento di circa 5,5 milioni di euro, sono resi possibili grazie all'impegno degli uffici comunali.

L’Amministrazione comunale ha anche preso in carico la gestione dello sgombero della neve, e sono stati avviati accordi per l’impiego di lavori socialmente utili, con la scadenza dell'incarico del cantoniere previsto per il 16 gennaio. A causa di difficoltà tecniche, la realizzazione dei marciapiedi di Chaussod e Chabloz (per circa 500mila euro) andrà in avanzo di amministrazione e sarà inserita nel Bilancio 2025.

A livello fiscale, il Consiglio ha confermato le aliquote IMU per il 2023. Il sindaco Cheney ha anche reso noti i risultati delle iniziative di solidarietà che si sono svolte recentemente: 1.681 euro raccolti durante la Festa del Pan ner, devoluti a una famiglia in difficoltà, e 2.252 euro dalla Castagnata, destinati a un’iniziativa dell'Alliance Française per una scuola sudanese.

Il sindaco ha espresso un sentito ringraziamento ai comitati e alle associazioni coinvolte, tra cui il Forno di Sorreley e la Biblioteca comunale Giuseppina Pallais, per il loro continuo impegno a favore della comunità.

Un altro tema importante è stato il progetto per mettere in sicurezza il torrente di Bagnère, per il quale è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Quart. La documentazione è stata inviata alla Regione per la realizzazione, in quanto la proprietà demaniale è della Regione stessa. Inoltre, è stato presentato un preventivo per le estumulazioni, necessarie per la disponibilità di loculi per le tumulazioni, con un costo di 750 euro più IVA a carico del Comune per ogni salma.

Il Consiglio ha anche parlato delle attività scolastiche, specificando come vengono finanziate le iniziative della scuola locale: 10 euro ad alunno per le spese amministrative e 25 euro per le attività culturali. L’Amministrazione ha anche sottolineato la disponibilità dell’alpinista Marco Camandona a partecipare a una conferenza sul cambiamento climatico e le sue esperienze alpinistiche, che potrebbe essere programmata per gennaio 2025.

Altri aggiornamenti importanti riguardano la digitalizzazione degli archivi comunali e il ritorno in proprietà del Comune dello stabile che ospita l’asilo nido, a seguito della dissoluzione dell’associazione intercomunale con Brissogne e Quart.

Infine, sono state approvate alcune modifiche regolamentari. Tra queste, il Regolamento per l’utilizzo degli impianti comunali, che ora prevede la possibilità di autorizzare attività commerciali marginali, a condizione che vengano richieste le necessarie autorizzazioni al Comune. Un altro regolamento approvato riguarda l'uso degli impianti sportivi, con regole di comportamento specifiche per l'accesso e l'utilizzo, come il divieto di accesso agli animali e l’introduzione di oggetti in vetro, e l’obbligo di risarcire eventuali danni causati.

Nel corso della seduta, è stata infine approvata la 39a variante al Piano regolatore generale comunale (PRGC), a seguito delle osservazioni pervenute dalla Regione.

Questi temi, pur nella loro varietà, delineano il quadro di un’Amministrazione comunale attenta alla manutenzione del territorio, alla solidarietà, alla gestione responsabile delle risorse e all’innovazione, mirando a rispondere alle necessità quotidiane della comunità di Saint-Christophe.