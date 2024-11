Tradizione e Innovazione a Donnas: L'apertura del nuovo spazio della Cooperativa Lou Dzeut

La cooperativa Lou Dzeut, conosciuta per il suo impegno nella preservazione e valorizzazione delle tradizioni artigianali valdostane, apre un nuovo capitolo nella sua lunga storia con l’inaugurazione di un nuovo spazio a Donnas, nel cuore della bassa valle. Sabato 23 novembre, infatti, la presidente Mariagiovanna Casagrande e le socie della cooperativa daranno il benvenuto a visitatori e curiosi nell’antico municipio del borgo storico di Donnas, dove è stato allestito un nuovo punto vendita, showroom e laboratorio.

Questo nuovo spazio rappresenta una tappa fondamentale per la cooperativa, che ha da sempre avuto un legame profondo con il territorio e la tradizione. Fondato circa trentacinque anni fa, Lou Dzeut ha iniziato la sua attività con un primo telaio, il cui simbolo è stato recentemente esposto nella casa-museo “Maison de Thomas” a Champorcher, dove la cooperativa ha anche avviato un nuovo allestimento congiuntamente all’Amministrazione Comunale. La scelta di aprire una nuova unità locale a Donnas si inserisce in un progetto di espansione che permette alla cooperativa di avere a disposizione spazi di lavoro più ampi, maggiore visibilità e una posizione strategica per raggiungere i turisti che frequentano le località della Val d’Aosta.

L’ubicazione geografica di Donnas, un pittoresco borgo che si trova all’ingresso della Valle di Gressoney, è un elemento centrale di questa nuova iniziativa. Donnas è una località che unisce la bellezza paesaggistica della montagna con una posizione strategica, ben collegata alle principali vie di comunicazione della regione. Situato a circa 20 km da Aosta e a pochi chilometri dal casello autostradale di Pont-Saint-Martin, Donnas è facilmente accessibile da turisti che visitano la Val d'Aosta, una delle regioni più amate in Italia per la sua bellezza naturale, i suoi villaggi storici e le rinomate località sciistiche. La scelta di aprire i nuovi locali in questo contesto geografico consente alla cooperativa di entrare in contatto con una clientela più ampia, composta da visitatori sia italiani che stranieri.

I nuovi spazi di Donnas sono stati pensati per accogliere i visitatori in un ambiente luminoso e accogliente, dove è possibile non solo acquistare i prodotti artigianali realizzati dalla cooperativa, ma anche osservare da vicino il processo di creazione attraverso dimostrazioni pratiche. L’ampio salone ospita i telai per la produzione corrente, ma è anche dedicato alla promozione di corsi di tessitura e ricamo, che rappresentano uno degli aspetti più significativi del progetto della cooperativa: trasmettere ai giovani la passione per queste tecniche tradizionali affinché il "savoir-faire" della Valle d'Aosta non vada perduto.

In occasione dell’inaugurazione, sabato 23 novembre, i nuovi locali saranno a "porte aperte" a partire dalle ore 10. I visitatori potranno ammirare i manufatti realizzati e assistere a dimostrazioni di tessitura, in un’atmosfera di festa e condivisione, dove si respira la passione per la tradizione e l’artigianato locale. Un’opportunità unica per conoscere più da vicino l'attività della cooperativa Lou Dzeut e per scoprire l’autenticità dei suoi prodotti, che spaziano dai tessuti realizzati a mano agli articoli in ricamo, tutti realizzati con tecniche tramandate di generazione in generazione.

La cooperativa Lou Dzeut si conferma così come una delle realtà più vivaci e significative della tradizione artigianale valdostana, contribuendo al mantenimento e alla diffusione di un patrimonio culturale che, grazie alla sua attenzione alla formazione e alla sostenibilità, riesce a rinnovarsi continuamente senza mai tradire le proprie radici. Con l'apertura di questo nuovo spazio a Donnas, la cooperativa si prepara ad accogliere il pubblico in un contesto che riflette al meglio la sua filosofia: un incontro tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro, in un angolo incantevole della Valle d’Aosta che ogni anno attira migliaia di visitatori.