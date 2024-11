Strada per Cogne: domani chiusura ai mezzi superiori ai 10 metri dal chilometro 6+700

Nella giornata di giovedì 14 novembre è prevista la chiusura della SR 47 per Cogne ai veicoli di lunghezza superiore ai 10 metri dalla progressiva km 6+700 alla progressiva km 17+000, con istituzione di un doppio senso di marcia lungo la variante provvisoria, posta al km 9+300, della strada regionale. Il provvedimento di limitazione del traffico è previsto, dalle ore 07:30, alle ore 18:00.

La chiusura è necessaria per dare seguito ai lavori che rientrano nelle operazioni di ripristino della viabilità e della sicurezza nel tratto di regionale danneggiato dall’alluvione. In particolare si tratta della realizzazione di un attraversamento stradale al km 9+400, ripristinato a seguito dell’evento alluvionale avvenuto nei giorni 29 e 30 giugno.

La presenza della variante provvisoria realizzata per dare una rapida soluzione alla circolazione stradale a seguito degli ingenti danni causati dall’alluvione sulla regionale per Cogne – spiega l’Assessore Davide Sapinet – ci consente, nonostante l’intervento programmato per domani, di mantenere la percorribilità lungo la strada regionale per tutti gli altri veicoli, limitando così i disagi agli utenti della strada e alla comunità di Cogne.”