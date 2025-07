Nuovi abbonamenti integrati per autobus e treni: la mobilità sostenibile prende slancio

Due nuovi titoli di viaggio integrati, per rendere ancora più semplice e conveniente l’utilizzo del trasporto pubblico in Valle d’Aosta. È questa la novità approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Luigi Bertschy, che ha presentato i nuovi abbonamenti mensili “SPECIAL45” e “SPECIAL65” come evoluzione della positiva esperienza di “SPECIAL20”.

La nuova formula si rivolge in via sperimentale, a partire da lunedì 14 luglio 2025, a tutti i residenti valdostani interessati a muoversi liberamente su autobus e treni con un solo titolo di viaggio e a costi contenuti.

In particolare:

SPECIAL45, al costo di 45 euro, consente di viaggiare senza limiti su tutte le linee autobus urbane ed extraurbane della Valle d’Aosta, nonché sulla linea ferroviaria fino a Pont-Saint-Martin.

SPECIAL65, al costo di 65 euro, estende i vantaggi anche alla tratta ferroviaria fino a Torino, unendo così la mobilità regionale con un importante snodo extra-regionale.

Entrambe le formule sono valide 30 giorni consecutivi dalla prima attivazione e non impongono limiti di corse, giorni o orari: un cambio di passo reale nella direzione di una mobilità più accessibile e sostenibile, soprattutto per studenti, pendolari e famiglie.

“Abbiamo lavorato con attenzione e costanza – ha spiegato l’assessore Bertschy – per costruire un sistema integrato in grado di rispondere ai bisogni delle persone. L'accordo con Trenitalia e con le aziende di trasporto locale, l’investimento in tecnologia per rendere compatibili le piattaforme di vendita e controllo, e le nuove politiche tariffarie rappresentano un esempio concreto di buona amministrazione”.

L’obiettivo è chiaro: ridurre i costi per le famiglie, offrire soluzioni semplici e flessibili per i cittadini e stimolare una cultura della mobilità pubblica capace di alleggerire il traffico e l’inquinamento. In una regione di montagna, dove la qualità dell’aria e del paesaggio rappresentano un patrimonio da preservare, ogni passo verso una mobilità intelligente è un passo avanti per tutta la comunità.

Avec les nouveaux abonnements intégrés SPECIAL45 et SPECIAL65, la Région autonome Vallée d’Aoste franchit une nouvelle étape vers une mobilité plus durable et inclusive. Une belle démonstration que l’innovation tarifaire peut aller de pair avec la protection de l’environnement et le service aux citoyens.