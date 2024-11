Precisazioni di Francesca Totolo in merito alllo Chez Nous 'Un Comune che si inchina all'estremismo? '

Qualche precisazione in merito al suo articolo.



Il mio libro “Le vite delle donne contano” tratta delle violenze e degli omicidi di donne passati sottotraccia, sia politicamente sia mediaticamente, proprio perché l’autore è straniero.



Se avesse letto il libro e se almeno fosse venuto alla presentazione del libro, saprebbe che ho scritto anche delle vittime straniere e addirittura ho dedicato un capitolo ai delitti d’onore d’importazione, alle mutilazioni genitali e alla tratta delle schiave. Pure queste atrocità sono da sempre censurate.



Ieri sera, sarebbe dovuta essere presente anche Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro. Purtroppo, un intervento di emergenza per un cancro al seno ha impedito la sua partecipazione. Sa vero che Alessandra è stata lasciata completamente sola da istituzioni, politica e media? Sa quello che ha passato perché lo stupratore, assassino e squartatore di sua figlia non era un “figlio sano del patriarcato” italiano?



Le allego il messaggio inviatoci da Alessandra per i partecipanti alla presentazione.

Questo lo chiama estremismo?

