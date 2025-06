LA TUA FIRMA PER POTER PRESENTARE LA LISTA AVS, VERDI-SINISTRA-RETE CIVICA

La legge elettorale valdostana, che è la peggiore d'Italia, prevede che chi non utilizza un simbolo già presente in Consiglio regionale deve raccogliere mille firme fra gli elettori valdostani.

Un’enormità, basti pensare che è la stessa cifra prevista dalla legge della Lombardia per presentare una lista con simbolo nuovo nella circoscrizione di Milano, con milioni di elettori.

È uno degli esempi della “democrazia rossonera”. Delle perverse regole imposte tenacemente dall'Union Valdôtaine per poter perpetuare il suo sistema di potere e il suo malgoverno.

Sistema contro cui i Verdi, la Sinistra ed i Civici si battono da tempo.

COSTRUIAMO UN’ALTERNATIVA. SOSTIENI AVS.

SOSTIENI UNA LISTA IMPEGNATA PER LA GIUSTIZIA SOCIALE, LA TUTELA DELL'AMBIENTE, LA PACE E LA DEMOCRAZIA.

CALENDARIO PUNTI DI RACCOLTA FIRME

Giorno Ora Località Luogo Giovedì 26 giugno ore 17:30 – 19:30 Aosta Sala conferenze Hotel Omama Venerdì 27 giugno ore 17:00 – 20:00 Aosta Place des Franchises Sabato 28 giugno ore 9:00 – 12:30 Aosta Via Vevey – Mercato Sabato 28 giugno ore 16:00 – 20:00 Aosta Via Aubert / Biblioteca regionale Domenica 29 giugno ore 9:30 – 12:30 Saint-Vincent Piazza Cav. Vittorio Veneto Lunedì 30 giugno ore 10:00 – 12:00 Verrès Mercato Martedì 1° luglio ore 9:00 – 12:30 Aosta Via Vevey – Mercato Giovedì 3 luglio ore 9:00 – 12:30 Aosta Porta Praetoria Sabato 5 luglio ore 9:00 – 12:30 Pont-Saint-Martin Mercato Sabato 5 luglio ore 16:00 – 20:00 Aosta Place des Franchises

ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2025 – ALLEANZA VERDI E SINISTRA