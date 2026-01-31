Val Pellice, solidarietà in enoteca

Quando una casa brucia, le fiamme divorano speranze, ricordi, sogni e certezze.

Non a caso, un antico adagio auspica: «Dio ci protegga dal fuoco, dall’acqua e dagli errori delle leggi terrene!».

Un incendio ha incenerito la casa di Laura e della sua famiglia. Subito è scattata la solidarietà valligiana e non, con una risposta concreta e partecipata del territorio.

Il ristorante Darste di Torre Pellice ha già promosso con successo un’iniziativa comunitaria. Ora l’invito arriva anche da Loris Michialino, storico titolare dell’Enoteca del Forte di Torre Pellice, che mercoledì 4 febbraio, alle ore 18, accoglierà tutti per un aperitivo solidale.

Cell. +39 320 795 8882.

Un altro punto di raccolta è attivo a Luserna San Giovanni: Veronica Pomero, della Merceria Notte Dì, in via Airali 1, raccoglie libere offerte negli orari di apertura del negozio.ell. +39 338 972 8384.