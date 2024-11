III Commissione: parere favorevole sull'aggiornamento del Complemento regionale per lo sviluppo rurale

Nella mattina di oggi, martedì 12 novembre 2024, la terza Commissione "Assetto del territorio" ha espresso parere favorevole, con l'astensione dei gruppi Lega VdA, RV, PCP, sulla versione aggiornata del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del piano strategico della Pac 2023-2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta.

L'atto amministrativo, che sarà portato all'attenzione dell'Assemblea nella prossima adunanza del 20 e 21 novembre, aggiorna il Complemento per lo sviluppo rurale approvato dal Consiglio Valle il 22 marzo 2023.

«Questa proposta di aggiornamento introduce una modifica al piano finanziario con una riduzione dell'1% della quota Feasr stabilita in accordo con il Ministero e le altre Regioni quale contributo per la solidarietà all'Emilia-Romagna per gli eventi alluvionali del 2023 - specifica il Presidente della Commissione, Albert Chatrian (UV) -. Inoltre, sono apportate alcune modifiche agli scenari premiali in risposta ai fabbisogni del territorio, che l'Assessore all'agricoltura Marco Carrel aveva preventivamente condiviso con la terza Commissione a fine 2023.»