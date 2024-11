A dodici anni dalla scomparsa della storica Maestra Alearda Parisi Pettena, il suo amato Coro (Le Dames de la Ville d’Aoste) organizza la VII rassegna “C’est une chanson...pour toi”, a lei dedicata.

Le Dames saranno affiancate dai piccoli del Coro “Petits ChantEnvers” diretti da Veronica Pederzolli: i cori di bimbi sono infatti il filo conduttore della vita di Alearda e di questa serata. La Maestra Pettena iniziò proprio con un coro di voci bianche nel lontano 1968, divenute oggi le Dames; percorso simile è quello fatto dal Coro “La Bottega musicale” di Torino, prestigiosa formazione, ora tutta al femminile, che vanta numerosi premi a livello nazionale ed all’estero. La Direzione è recentemente passata nelle sapienti mani della Maestra Marta Dziubinska.

Come è ormai tradizione i Cori partecipanti riceveranno, a ricordo della serata, un'acquaforte con disegno originale creato in copie originali e numerate dall'artista valdostano Franco Grobberio. Purtroppo l’amico Franco non è più fra di noi, per cui la colorazione con tecnica dell’acquerello è stata realizzata da due componenti del Coro.