È aperta la consultazione pubblica rivolta ai giovani under 35 per dare il proprio contributo al Libro verde "I giovani e la Regione del futuro. Riflessioni, prospettive, opportunità”, presentato a Bari in occasione della terza edizione del Festival delle Regioni.

Il Libro raccoglie le prime dieci proposte delle Regioni dando voce anche ad alcune rappresentanze di giovani, con focus su digitale, transizione verde, politiche giovanili, sport e benessere. L’obiettivo è promuovere un’Amministrazione regionale più innovativa e competitiva.

Qui https://rb.gy/4oxubv è possibile leggere i primi 5 capitoli del Libro Verde, realizzato con le proposte raccolte al Festival delle Regioni e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il documento pone le basi per la redazione di un successivo Libro bianco in cui, gli spunti e le riflessioni che giungeranno diventeranno il sesto capitolo, dando impulso ad azioni e iniziative concrete da parte delle Regioni e del Governo.

La consultazione pubblica sarà aperta fino al 31 dicembre 2024, e ogni soggetto o associazione può contribuire con le proprie proposte su una o più tematiche, accedendo a questo link:

https://www.regioni.it/moduli/<wbr></wbr>response_add.php?sid=24