Valtournenche: Approvato accordo di Programma per la riqualificazione dell’area Gran Baita

Uno dei punti chiave all’ordine del giorno ha riguardato la gestione delle gare di Coppa del Mondo di sci, annullate di recente. La consigliera Valentina Hérin ha evidenziato l’offerta della Fis alla Federazione Svizzera per organizzare una gara a Zermatt, e ha sollevato interrogativi sul contratto quinquennale per la Matterhorn Speed Opening. La sindaco Elisa Cicco ha chiarito che il Comune non è vincolato a versare alcun contributo per una gara non disputata sul versante italiano e ha comunicato che le risorse destinate per il 2024 sono state già riassegnate.

Un altro punto rilevante è stata l’approvazione dell’integrazione al Piano delle alienazioni immobiliari per l’anno 2024, che ha incluso l’ex Cinéma des Guides. Questa decisione mira a risolvere in modo conciliativo la situazione con la società proprietaria della parte restante dell’immobile, portando alla vendita per 450mila euro, cifra superiore alla valutazione di 330mila euro. I gruppi di opposizione, tuttavia, hanno espresso contrarietà alla vendita, sostenendo che la struttura avrebbe dovuto essere riqualificata a beneficio della comunità. Il capogruppo Avetrani ha richiesto garanzie legali sulla legittimità dell’inserimento dell’immobile nel Piano, mentre la sindaco ha ribadito di aver seguito il percorso con l’assistenza di un legale.

La seduta ha visto anche comunicazioni sullo stato dei lavori pubblici, con la sindaco che ha annunciato il ripristino del servizio idrico sulla pista cinque e aggiornamenti sui lavori di illuminazione in via Bich. La questione della registrazione del marchio Cervinia ha suscitato un acceso dibattito, con la sindaco che ha difeso l’operato dell’Amministrazione rispetto alle accuse di inerzia, sottolineando che tutte le procedure sono state rispettate. Ha inoltre invitato a un dialogo costruttivo, esprimendo preoccupazione per comportamenti diffamatori nei confronti dell’Amministrazione.

Infine, la sindaco ha comunicato che è in corso il procedimento per stipulare un Accordo di Programma per la riqualificazione dell’area Gran Baita, ritenuta di interesse pubblico per l’installazione delle infrastrutture necessarie. La riunione si è conclusa con un appello al rispetto reciproco e alla collaborazione tra le diverse forze politiche per il bene della comunità.