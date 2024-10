Le scuole di Plan-Félinaz intitolate a Davide Mirko Viérin

Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre le Scuola dell’Infanzia e Primaria di Plan-Félinaz sono state intitolate a Davide Mirko Viérin. L’intitolazione fa parte del progetto Nos Racines, attraverso il quale l’Amministrazione comunale di Charvensod vuole ricordare Tsarvensolèntse e Tsarvensolèn che hanno lasciato un segno nella Comunità.



“A ciò a cui teniamo diamo un nome. Dare un nome ad una scuola non è solo identificare degli edifici ma rendere, in questo caso, i due plessi di Plan-Félinaz ancora di più luoghi di educazione, di formazione, di crescita, di futuro – ha dichiarato Ronny Borbey, Sindaco di Charvensod, durante la cerimonia. Intitolare una scuola è un atto che va oltre la scelta di un nome: è un tributo, un riconoscimento a chi, con il proprio esempio, ha ispirato i valori che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi. L’Amministrazione comunale di Charvensod ritiene che con l’intitolazione dei plessi della scuola dell’infanzia e primaria di Plan-Félinaz a Davide Mirko Viérin si possano educare le piccole Tsarvensolèntse e i piccoli Tsarvensolèn, all’amore per il proprio territorio, alla passione dell’impegno per la sua salvaguardia e il suo sviluppo e alla valorizzazione del patois come elemento aggregante della Comunità”.

“La scelta di intitolare l’intero polo ad un’unica persona è il segno tangibile di una continuità educativa che dà pare dignità ad ogni fase dell’educazione, in un percorso che inizia dai primi passi e prosegue negli anni per formare dei cittadini partecipi – ha detto Stefania Nappo, Dirigente dell’Istituzione scolastica Mont-Émilius 3. L’intitolazione è una nuova occasione per imparare, dando identità ad un luogo e legarlo a persone che lo hanno reso speciale, come Davide Mirko Viérin”.

“Questa cerimonia è un’apertura alla comunità e allo spirito di condivisione – ha spiegato Marina Fey, Sovrintendente agli studi. È importante trasmettere il messaggio dell’impegno amministrativo e educativo di Mirko per costruire una comunità più forte, più unite, ed ispirare le nuove generazioni”.

Durante la cerimonia, alla quale erano presenti anche i parenti di Davide Mirko Viérin, gli amministratori comunali che erano in giunta con lui quando è stato sindaco, gli ex sindaci, le ex maestre originarie di Charvensod che avevano insegnato in quel plesso e gli alunni della Scuola Adelline Lucianaz, i bambini e le bambine delle Scuole Davide Mirko Viérin hanno anche recitato alcune sue poesie e cantato una canzone, prima dello svelamento della targa e della castagnata che ha concluso la giornata.

La proposta di intitolare le scuole a Davide Mirko Viérin era emersa nell’ambito del concorso di idee del progetto Tsarvensolèn, lanciato dall’amministrazione comunale nel febbraio 2023.

Davide Mirko Vierin, classe 1931 e morto nel 2013, era poeta e scrittore, profondo conoscitore delle peculiarità di Charvensod e della Valle d’Aosta, traendo dalla realtà quotidiana ispirazione per le sue composizioni in patois attraverso le quali, con ironia, portava il lettore a confrontarsi tra il passato e il presente, a riflettere sui valori alla base dell’esistenza umana e nelle quali si riflette l’amore per la propria terra. Ha ricoperto diversi ruoli importanti, tra cui sindaco di Charvensod dal 1973 al 1975, di cui è stato anche consigliere e assessore, vicepresidente della Comunità Montana Mont-Emilius dal 1990 al 1995, primo presidente del gruppo La Gaie famille de Charvensod, fondatore dell’Association des poètes valdôtains e presidente del Comité Régional Batailles de Reines dal 1962 al 1968.