Gressan: Approvata quarta variazione di bilancio

Il Consiglio comunale di Gressan si è riunito il 29 ottobre 2024, approvando i verbali della seduta precedente. Il sindaco, Michel Martinet, ha annunciato una conferenza in programma l’8 novembre al Teatro De la Ville di Aosta, dedicata alla vita di monsignor Maturino Blanchet, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte.

Martinet ha inoltre riferito sulla recente Assemblea dei soci della Pila Spa, che ha visto il rinnovo del Consiglio di amministrazione. È stato approvato il Bilancio 2023/24, con un utile netto di 3.863.690 euro.

Un punto chiave dell'incontro è stata la quarta variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2024/26, che ha ricevuto unanimità. Tra le entrate straordinarie, sono stati menzionati 2.584 euro dallo Stato per i Comuni ospitanti sfollati dall'Ucraina, un contributo arrivato dopo due anni e in un momento in cui non si accolgono più sfollati. Sono stati previsti anche 147mila euro per le esumazioni nel cimitero e 22.615 euro per la Tari.

Le spese correnti includono 4.500 euro per spese condominiali dei locali a Pila, 7.600 euro per la gestione del SubAto, e 17mila euro per le scuole di Chevrot, a seguito di atti vandalici. Inoltre, è stata approvata un'integrazione di 4mila euro per le associazioni culturali e sportive, e 50mila euro per l'acquisto di una nuova pala meccanica.

Infine, il Consiglio ha approvato all'unanimità il recesso dall'associazione SubAto Monte Emilius Piana d'Aosta, considerato che il servizio di depurazione delle acque è stato trasferito alla società Sev, rendendo superflua la partecipazione a tale associazione.