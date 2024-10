Riunito il Tavolo tecnico dei mobility manager del territorio di Aosta

Per la terza volta dalla sua istituzione, si è riunito nel Palazzo Municipale il Tavolo tecnico-operativo coordinato dal mobility manager d’area del Comune di Aosta, Fabio Bressan, che riunisce i mobility manager aziendali degli enti e imprese con più di 100 dipendenti con sede in Aosta e le analoghe figure delle Istituzioni scolastiche del territorio comunale.

L’incontro ha visto per la prima volta la partecipazione dei mobility manager scolastici di tre Istituzioni aostane, a riprova dell’interesse crescente delle Pubbliche Amministrazioni per le tematiche della mobilità sostenibile.

Nel corso della riunione è stata presentata una piattaforma per la redazione del Piano spostamenti casa-Lavoro (Pscl) – e del Piano spostamenti casa-scuola (Pscs), ed è stato fatto il punto sulla redazione dei piani da parte dei soggetti partecipanti.

La pianificazione, infatti, costituisce un passaggio indispensabile alla definizione delle esigenze di spostamento, e per individuare le misure di riduzione del mezzo privato a favore del trasporto pubblico e di altre forme di mobilità alternativa.

«La redazione dei Piani spostamento casa lavoro/scuola - afferma l’assessore alla Mobilità, Loris Sartore - non deve essere un adempimento formale quanto piuttosto, come concordato dai mobility manager presenti, un’occasione per mettere a fattor comune soluzioni che consentano di mettere in rete iniziative di mobilità sostenibile a beneficio dei dipendenti degli enti e delle imprese con sede in Aosta. Nel caso delle scuole poi, oltre alla promozione degli spostamenti attivi, compito dei mobility manager scolastici è anche quello di promuovere azioni educative e di sensibilizzazione per studenti e famiglie».