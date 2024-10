GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI (copia 1)

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata l’adesione della Regione, per il tramite della Struttura centro funzionale e pianificazione, alla proposta progettuale “Risk-Cap” – Resilienza, informazione, società, comunicazione del rischio: capitalizzazione ed evoluzione, nell’ambito del programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021/2027, bando “Nuove sfide oppure Governance”.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata la proposta di programma operativo complementare (POC) 2014/2020 della Regione autonoma Valle d’Aosta, per un ammontare di 18,6 milioni di euro. L’atto prevede di autorizzare la rendicontazione a valere sul POC 2014/2020, per progetti/azioni derivanti dal Programma FESR 2014/20 e, in particolare, confluiranno sul POC il Progetto integrato “Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta - Rafforzamento servizi offerti presso l’incubatore di impresa e creazione di un acceleratore di impresa”, i due Avvisi per il sostegno ai servizi turistici lungo il Cammino Balteo della Valle d'Aosta, i Progetti approvati nell’ambito dell’Avviso per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico di Comuni e Unités des Communes, il Progetto di valorizzazione del Castello di Quart (II lotto) e il Progetto di promozione partecipata dell’Area Grand-Paradis. Sono già stati avviati, inoltre, a valere su risorse del POC, alcuni interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici (Stazione forestale di Aymavilles e Sede del Corpo forestale della Valle d’Aosta), cui nei prossimi mesi se ne affiancheranno ulteriori.

Sono poi stati approvati gli indirizzi per la riprogrammazione della sezione speciale n. 2 del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione autonoma Valle d’Aosta. Il PSC raccoglie sia le programmazioni del fondo di coesione statale - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/06 e 2007/13, sia le risorse assegnate nella sezione speciale finalizzate alla copertura finanziaria degli interventi/linee di azione dei Programmi FESR e FSE 2014/20 riprogrammati a favore di misure connesse all’emergenza COVID-19. La Regione riprogramma le risorse residue disponibili a favore dell’Area tematica 04 – Energia – Settore di intervento Efficienza energetica, in continuità e complementarietà con le misure previste dall’OT 4 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio del Programma FESR 2014/20, al fine di poter avviare le relative progettualità.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale la deliberazione relativa all’“Approvazione della versione aggiornata del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023/2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta”.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la modalità per l’attribuzione, nell’anno accademico 2024/2025, degli assegni di studio e dei contributi alloggio (primo bando) a favore degli studenti iscritti presso gli atenei della Valle d’Aosta.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato l’aggiornamento della componente fissa del canone annuale dovuto alla Regione autonoma Valle d’Aosta per le grandi concessioni di derivazione d’acqua dall’anno 2025. Con l’atto si prevede che la Regione, nel corso dell’anno 2025, introiterà circa 6 milioni e 800 mila euro rispetto all’analoga componente riferita all’annualità 2024.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ed è stata approvata l’assegnazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta dell’ulteriore finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente per il 2024. È stato, poi, approvato il rinnovo dell’incarico del Direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per due anni, dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2026.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nell’ambito delle politiche del lavoro, è stata approvata la “Misura per l’inserimento in attività di pubblica utilità di persone disoccupate over 58” e il relativo schema di convenzione con l’Inps. Sono stati, infine, approvati, per il 2024, i lavori di manutenzione straordinaria della telecabina di proprietà regionale “Aosta-Pila”, da parte della Pila SpA. La spesa complessiva è di 227 mila e 414,83 euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la concessione di un contributo per il 2024 all’ASD cronometristi della Valle d’Aosta per le spese sostenute per l’acquisto delle apparecchiature necessarie allo svolgimento dell’attività di cronometraggio. Sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione, a favore del soggetto organizzatore delle competizioni dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) Mountain bike World Series operante a La Thuile, del contributo regionale previsto a sostegno dell’organizzazione e dello svolgimento delle competizioni e delle relative iniziative promozionali. La spesa complessiva è di 1 milione e 650 mila euro.