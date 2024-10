Nus: Ritrovo tra castagne e reines, gusto e gioia

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona compagnia e delle delizie autunnali!

La festa avrà inizio alle 14:15 con un ritrovo in Piazza Fillietroz, dove le protagoniste dell'evento, le reines Tiky e Farchetta, sfileranno nel cuore del borgo, accompagnate dallo Sci club Saint-Barthélemy e da tutta la popolazione di Nus. Sarà un momento di grande emozione, con due allevatori d’eccezione, Lorenzo Rosset e Italo Arlian, che hanno scritto pagine memorabili nella recente finale regionale delle Batailles des Reines. La loro passione per le reines e per lo sci di fondo unisce questa coppia di amici, pronti a condividere con noi le loro storie e aneddoti.

Arrivati all’area Reboulaz, la manifestazione prenderà vita con un’intervista ai due allevatori, che ci sveleranno i segreti dietro il successo delle loro bovine. Ma non è tutto! I più piccoli saranno intrattenuti dalle divertenti performance di “Gugu – il clownvernicolo” a partire dalle 15:00, mentre alle 17:30 sarà il turno del campione del mondo Federico Pellegrino, che ci regalerà una chiacchierata speciale, in collaborazione con il Fan Club.

E non dimentichiamoci delle castagne! Dalle 15:00 alle 18:30, il profumo avvolgente delle castagne arrostite riempirà l’aria, pronte per essere gustate in compagnia. In collaborazione con il gruppo “Lo Storico” di Nus, sarà possibile assaporare anche panna e zucchero filato, un dolce regalo per tutti!

L’amministrazione comunale invita calorosamente la popolazione di Nus e tutti coloro che vogliono unirsi a questa festa di colori e sapori, per chiacchierare con i nostri campioni e vivere una giornata indimenticabile, immersi nella bellezza della tradizione e nella convivialità. Non mancate!