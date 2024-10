Grane festa con il Savt a Caluso

Syndicat autonome valdôtain des travailleurs (SAVT) promuove una giornata di convivialità e scoperta del territorio, un’iniziativa che mira a rafforzare i legami tra i membri del sindacato e a valorizzare la bellezza e la cultura della Valle d'Aosta. La gita a Caluso, programmata per domenica 10 novembre 2024, rappresenta un'opportunità unica per unire il piacere di una gita con la scoperta delle tradizioni culinarie e vinicole del nostro territorio.

La giornata avrà inizio alle 9:00 con la partenza da Aosta in pullman, un momento di aggregazione che anticipa una serie di attività pensate per coinvolgere e divertire tutti i partecipanti. La prima tappa sarà una visita guidata alla cantina “Erbaluce” di Santa Clelia, nota per i suoi vini pregiati. Qui, i partecipanti potranno immergersi nella storia e nelle tecniche di produzione di un vino che è il fiore all’occhiello della tradizione vinicola piemontese.

Alle 12:30, ci si trasferirà al Mega Ristorante Il Mago di Caluso, dove un ricco pranzo attende i partecipanti. Il menù, che unisce il mare e la montagna, è studiato per offrire un’esperienza gastronomica indimenticabile, con piatti tipici che esaltano i sapori locali. Dall’abbondanza di antipasti ai primi piatti raffinati, fino ai secondi di pesce e carne, ogni portata racconta una storia di tradizione e passione per la buona cucina.

Questa iniziativa va oltre il semplice momento di svago; rappresenta un'importante occasione di incontro e condivisione tra iscritti e non, un modo per costruire una comunità coesa e per promuovere il patrimonio culturale e gastronomico della regione. Il costo della partecipazione è accessibile e favorisce la partecipazione delle famiglie, con tariffe ridotte per i bambini, incentivando così un clima di inclusione.

Le pr enotazioni, da effettuarsi entro il 2 novembre, sono un modo per garantire l'organizzazione e la logistica dell’evento, che prevede fermate lungo il percorso in base alle esigenze dei partecipanti. Questo aspetto sottolinea l'attenzione del SAVT nei confronti delle necessità dei suoi membri, rendendo l’evento ancora più personalizzato.

La gita a Caluso si propone, quindi, come un momento di riflessione sull'importanza della convivialità e della valorizzazione del nostro territorio, un passo verso una comunità più unita e consapevole. Partecipare a questa giornata non significa solo trascorrere del tempo insieme, ma anche contribuire a un progetto che celebra le tradizioni e l’identità valdostana. Un invito aperto a tutti, per scoprire, gustare e divertirsi in un’atmosfera di amicizia e condivisione.