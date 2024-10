Renzo Testolin si fa 'dare' dal Governo centrale oltre 84 milioni di euro

La nostra Regione ha raggiunto un importante accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze, con una bozza approvata oggi dalla Giunta regionale presieduta da Renzo Testolin.

Questo accordo segna un passo significativo nella gestione della finanza pubblica della regione, stabilendo un contributo annuale di 82,246 milioni di euro a partire dal 2026. Testolin ha sottolineato che "i termini dell’accordo in materia di finanza pubblica sono da considerarsi soddisfacenti perché prevedono un miglioramento complessivo delle condizioni finanziarie per la Regione rispetto agli accordi precedenti".

Un elemento cruciale dell'intesa è il riconoscimento da parte dello Stato di un importo complessivo di 84 milioni di euro, che verrà restituito alla Regione come compensazione per le misure agevolative fiscali operative fino al 2024. Questo importo, determinato in modo transattivo, sarà versato in rate di 8,4 milioni di euro ogni anno dal 2025 al 2034. Testolin ha evidenziato l’importanza di questo riconoscimento, dichiarando che "esso reca un importantissimo principio che riconosce la Regione come unico interlocutore dello Stato per la definizione dei rapporti finanziari".

In un contesto di crescente attenzione alla governance economica europea, l’accordo prevede anche un accantonamento significativo di fondi per spese di investimento: 5 milioni di euro per il 2025, 13 milioni per gli anni 2026-2028 e 20 milioni per il 2029. Questo approccio non solo permette di garantire risorse per gli investimenti, ma testimonia anche l'intenzione della Regione di promuovere una gestione finanziaria orientata alla crescita e allo sviluppo del territorio.

In un momento in cui le finanze pubbliche sono sotto pressione, l'intesa si configura come una risposta strategica alle sfide economiche attuali. L'accordo prevede anche un sistema territoriale regionale integrato che coinvolge la Regione e gli enti locali, assicurando un coordinamento efficace nella gestione delle risorse e nel perseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario.

Testolin ha dichiarato che "garantire la piena tutela degli enti locali e dei relativi enti strumentali è fondamentale", sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo tra la Regione e lo Stato. Questo approccio collaborativo potrebbe rappresentare un modello per altre regioni italiane, evidenziando come una governance efficace possa facilitare lo sviluppo locale e garantire la stabilità economica.

Con questo accordo, la Regione Valle d’Aosta non solo si assicura risorse vitali per il futuro, ma riafferma anche la sua autonomia e capacità di interlocuzione con il governo centrale. La giunta di Testolin si dimostra così proattiva e attenta alle esigenze del territorio, gettando le basi per un rilancio economico e per una pianificazione finanziaria a lungo termine.