Car Sharing Enjoy approda ad Aosta in via Clavalité

Enjoy, il servizio di car sharing di Enilive, ha ampliato la sua rete di noleggio, attivando oltre 60 Enjoy Point presso le stazioni di servizio Enilive in diverse città italiane, inclusa Aosta. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e condivisa, rispondendo alle esigenze di spostamento dei cittadini.

Gli utenti possono noleggiare un’auto per brevi o lunghi periodi, a seconda delle necessità, con la comodità di prenotare fino a 24 ore prima. Le tariffe includono carburante e assicurazione, rendendo il servizio accessibile e conveniente. Questa opzione è particolarmente utile per chi desidera muoversi nei dintorni o intraprendere viaggi in tutta Italia.

Le stazioni Enilive si stanno trasformando in veri e propri 'mobility hub', offrendo non solo rifornimento di carburante, compreso il biocarburante HVOlution, ma anche una gamma di servizi aggiuntivi. I clienti possono usufruire di ristorazione, negozi di prossimità, lavaggi auto, punti Telepass e servizi per la gestione di bollettini postali e ritiri pacchi.

Gli Enjoy Point, situati in posizioni strategiche, facilitano l’interscambio tra mezzi privati e trasporto pubblico, rendendo la mobilità urbana più fluida. Gli utenti possono accedere al servizio tramite l’App Enjoy, che consente di visualizzare le auto disponibili, prenotarle e gestire il noleggio direttamente dal proprio smartphone. Al termine del noleggio, il riepilogo dei costi è immediatamente consultabile, rendendo tutto il processo trasparente e semplice.

Con oltre 3.000 veicoli e più di un milione di clienti, Enjoy è presente anche nelle principali città italiane con una modalità di noleggio free floating, offrendo flessibilità e libertà di movimento. Questa espansione segna un importante passo avanti nel rendere la mobilità condivisa una scelta sempre più popolare e sostenibile per gli utenti italiani.

I nuovi Enjoy Point si trovano in punti utili anche a favorire l’interscambio con i mezzi privati e il trasporto pubblico nelle Enilive Station di Aosta (via Clavalité), Asti (corso Alessandria), Cuneo (via Torino, frazione Madonna dell’Olmo), Como (viale Rosselli), Novara (corso Trieste), Genova (via Righetti e via Felice Cavallotti), Savona (via Stalingrado-piazzale Amburgo), La Spezia (viale Italia), Udine (viale Tricesimo), Parma (via Savani) e Empoli (SS 67, località Pontorme).