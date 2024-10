Lancement des rencontres des sections de l’Union Valdôtaine

Ce mardi 15 octobre débuteront les rencontres des 52 sections de l’Union Valdôtaine, qui se tiendront de la mi-octobre à la dernière semaine de novembre. Toutes les sections de l’Union Valdôtaine se réuniront avec les élus au Conseil de la Vallée et leurs représentants au Comité Fédéral de l’Union Valdôtaine pour discuter des priorités locales et régionales que les adhérents souhaitent partager.

Les sections suivantes se réuniront ce mardi 15 octobre :

Aoste-Ville à 18h30 au Siège Central de l’Union Valdôtaine ;

Antey-Saint-André à 20h30 à la Bibliothèque communale ;

Arnad à 20h30 à la Salle du Conseil Communal ;

Arpuilles-Excenex à 20h30 à l’ancienne école élémentaire ;

Ce jeudi 17 octobre, les sections suivantes se réuniront :

Arvier à 20h30 à la Salle du Conseil ;

Aymavilles à 20h30 à l’Ancien Hôtel Suisse ;

Brissogne à 20h30 à la Maison Communale.

Cette semaine, le groupe au Conseil de la Vallée sera représenté par Roberto Barmasse, Albert Chatrian, Giulio Grosjacques, Aurelio Marguerettaz, Roberto Rosaire, Davide Sapinet et Renzo Testolin. Les réunions verront également la participation des élus au Comité Fédéral Nelly Celesia, Massimiliano Lale-Démoz, Davide Perrin et Daniel Tazzara, ainsi que du Vice-président Amedeo Follioley et du Président du Mouvement Joël Farcoz.