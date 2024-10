Grosjacques: La salvezza dei piccoli esercizi è una priorità per le nostre comunità

Durante la premiazione dei Maestri del Commercio, organizzata dall’associazione 50&Più Valle d’Aosta, Giulio Grosjacques, Assessore regionale al turismo, sport e commercio, ha sottolineato come questi negozi rappresentino non solo un’opportunità economica, ma anche punti di aggregazione sociale fondamentali per le comunità locali.

"Lavoriamo affinché i piccoli esercizi possano prosperare, senza porci in contrasto con l’Ecommerce o la grande distribuzione", ha dichiarato l'assessore. Questa posizione evidenzia la volontà di trovare un equilibrio tra le esigenze moderne e la valorizzazione delle tradizioni locali. Grosjacques ha anche menzionato l'importanza delle normative legislative, sia a livello nazionale che europeo, che permettono ai piccoli negozi di operare in un contesto competitivo, adottando nuove tecnologie per migliorare la loro offerta.

"L'attenzione è massima nei confronti di questi esercizi", ha aggiunto l’assessore, ribadendo che sono "pietre miliari" delle comunità di montagna. La sua visione per il settore commerciale è chiara: sostenere la crescita e l’innovazione dei piccoli negozi, mentre si navigano le sfide del mercato moderno. Concludendo, Grosjacques ha espresso la sua fiducia nel potere di coesione sociale che questi punti vendita rappresentano, ricordando che la comunità è al centro di ogni strategia di sviluppo commerciale. Ha infine ringraziato i commercianti che con il loro lavoro hanno contribuito allo sviluppo della regione e al mantenimento delle comunità in montagna.