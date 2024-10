Ad Aosta una Panchina per la Vita: Simbolo di Speranza e Solidarietà

Alle 14.30 verrà inaugurata "Una Panchina per la vita", la prima panchina in Italia dedicata a chi affronta la battaglia contro il tumore al seno metastatico. Questo gesto, frutto della collaborazione tra le associazioni Barbara & Co. e NoiciSiamo, rappresenta un faro di speranza e solidarietà in un mare di incertezze e paure.

La panchina, di un intenso colore viola, è più di un semplice arredo urbano: è un simbolo di comunità, un invito a non sentirsi soli nella lotta quotidiana. Barbara Biasia, presidente dell'associazione Barbara & Co., ha sottolineato l'importanza di questo progetto, evidenziando come una panchina possa essere un punto di riferimento per coloro che vivono un'esperienza così difficile. La presenza di Fabio Porliod, noto stilista valdostano, come padrino dell’evento, non è casuale; le sue creazioni parlano di bellezza e resilienza, riflettendo il percorso di chi, nonostante tutto, continua a brillare.

Marina La Norcia, presidente di NoiciSiamo, ha descritto la panchina come un simbolo di attenzione verso una patologia che colpisce oltre 40.000 donne in Italia, un monito che ricorda a tutte le donne che non sono sole in questa lotta. L’inaugurazione in Valle d’Aosta, prima regione a istituire una giornata di sensibilizzazione, sottolinea un impegno che va oltre il locale, unendosi a un movimento nazionale per il supporto e la consapevolezza.

Le autorità comunali, rappresentate dall’assessora Clotilde Forcellati, hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo, riconoscendo l’importanza di dare visibilità a una battaglia silenziosa che richiede coraggio e determinazione. La panchina diventa così un simbolo tangibile della lotta tenace e resiliente delle donne contro un nemico subdolo.

Questa inaugurazione si inserisce in un ciclo di eventi volti a sensibilizzare la comunità. Domenica 13 ottobre, l’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans ospiterà "Vivi, Lotta, Brilla: una sfilata per la vita", un incontro tra moda, storia e solidarietà. Sarà un’occasione per raccogliere fondi e dare voce a chi vive la quotidianità con il tumore metastatico, unendo il mondo della moda a un messaggio di speranza e resilienza.

In questo giorno, più che mai, ci uniamo per celebrare la vita, la lotta e la solidarietà. La panchina non è solo un arredo: è un luogo dove ci si ferma, si riflette e si condivide un messaggio potente: non siamo soli.