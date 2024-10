Seconda giornata dell'evento “T*Danse”

Domani 3 ottobre ad Aosta gli eventi della seconda giornata di T*Danse – Danse et technologie, il Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta a cura di TiDA – Teatro Instabile di Aosta e diretta da Marco Chenevier, Alessia Pinto e il duo artistico VestAndPage, ruota intorno al concetto di vuoto, perdita e dubbio, sensazioni e turbamenti ben presenti nell’immaginario collettivo presente e mondiale. A partire dalle 19.40 in Plus ad Aosta, la durational performance di Sara Simeoni e Marcel Sparmann (Italia/Germania) ci conduce, in prima assoluta, con “Absence is Your House”, allestito in Sala Expo, in una sorta di rituale nel quale il corpo si prepara ad accogliere la presenza dell’assenza. L’installazione performativa, in cui il pubblico è libero di entrare e uscire in ogni momento, è un “conversational solo” in cui il corpo nudo e assoluto di Sara Simeoni, artista che da vent’anni lavora con Carolyn Carlson – una delle più grandi coreografe contemporanee a livello mondiale – attende e costruisce a poco a poco l’assenza, attraverso un'esplorazione sensuale-performativa, un paesaggio poetico e intenso tra incarnazione e attivazione, tra il sentito e il pronunciato, tra fluttuazione e rigidità. Alle 20.00 in Arena, lo spettacolo “Losing It” con Samaa Wakim, artista palestinese che ha creato lo spettacolo insieme a Samar Haddad King, che firma la colonna sonora dal vivo, è stato sviluppato nell’ambito del progetto del Goethe Institute “Un|Controlled Gestures?” (2019-2020). Crescere in una zona di guerra significa vivere e respirare politica. La coreografa e performer palestinese Samaa Wakim si interroga su come queste esperienze influenzino la sua identità nel suo spettacolo solista che esplora come il trauma delle generazioni precedenti si manifesti nel suo corpo attraverso il movimento e il suono. In un viaggio verso il momento in cui ha cominciato a temere per la propria libertà, lo spettacolo esplora i ricordi di Wakim di crescere sotto l’occupazione, esaminando le diverse realtà in cui vive e le fantasie che ha creato per sopravvivere tra paura e speranza.

Segue in Sala Expo “Between a Kick and a Cuddle”, in prima nazionale. La performance di 4bid e Irina Baldini vede tre danzatori impegnarsi in un’improvvisazione coreografica basata sull’incarnazione del dubbio come stato psico-fisico. Si muovono indipendentemente e allo stesso tempo rispondono l’uno all’altro, attraverso segnali visivi e vocali che dirigono le loro azioni e la loro attenzione. Il pubblico partecipa attivamente pronunciando parole-chiave che influenzano la performance tramite le loro decisioni. Non è solamente un lavoro che deriva da una pratica di improvvisazione coreografica, ma anche un esercizio di auto-riflessione, auto-sviluppo e consapevolezza di sé. Questa performance è la manifestazione di ciò che accade psico-fisicamente nel momento, nell’eccitazione o nel terrore di condividerlo mentre viene vissuto.

Oltre alle performance e agli spettacoli serali, la giornata di domani prevede alle 9.00 in Biblioteca Regionale, sempre ad Aosta, il simposio “Dove? Contesto ed eutopia” con il performance artist Leonardo Sinopoli, la coreografa Florence Boyer e Tiziana Gagliardi di Refugees Welcome Italia, per un momento di riflessione sul “dove” siamo quando facciamo arte, quanto il contesto sia fondamentale per permettere a un progetto artistico di esistere e, in dialogo con il pubblico, si affronterà infine la questione dei luoghi e della ricerca di una “eutopia”, e quindi di un luogo di felicità e benessere che forse non esiste ancora ma che il pensiero può aiutare a costruire. Nel pomeriggio, in Plus – Sala Dance, ci saranno le Masterclass con Florence Boyer (alle 14.00) e quella con Darragh McLoughlin (alle 16.00); mentre con il “feedback aperò” in Caffetteria (Cafè Plus), alle 18.00, ci si confronterà nell’ora dell’aperitivo con Giuliano Scarpinato e Ondadurto Teatro sui loro spettacoli andati in scena il giorno prima. Alle 19.00 tutti in Cortile per la Jam Session con Florence Boyer e Darragh McLoughlin che improvviseranno sulle musiche di Pyur.

T*Danse fa parte del progetto “Montagne in movimento" nell’ambito dei “Progetti culturali, attività di valorizzazione dei beni culturali e iniziative in ambito artistico”, che riceve il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore), ed è realizzata con il sostegno dell’Assessorato ai Beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’Assessorato all'istruzione, alla cultura, alle politiche giovanili e alla comunicazione del Comune di Aosta, e con il contributo di Fondazione CRT nell’ambito del bando “Not&Sipari”. T*Danse è inoltre realizzato in partnership con il Comune di Arvier, SBV – Sistema Bibliotecario Valdostano, Plus, Arcigay VdA Queer VdA e in mediapartnership con Radio Proposta Aosta.

La serata di spettacolo ha un unico biglietto che comprende l’ingresso a tutti gli eventi previsti.

Il costo del biglietto è a discrezione del pubblico che potrà scegliere se acquistare il biglietto da 5€, 10€ o 20€. Gli studenti che partecipano al PCTO hanno diritto al biglietto ridotto a 3€. Prenotazioni su tdanse.net/biglietteria/. Info: teatroinstabilediaosta@gmail.com