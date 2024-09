Da Rassemblement Valdôtain e Gruppo Misto proposta di legge per valorizzare Polizia Locale in Valle d'Aosta

L'iniziativa normativa, composta da quattro articoli, mira a istituire un'area autonoma di contrattazione all'interno del comparto unico, un passo importante per migliorare la gestione del personale di polizia.

La proposta modifica la legge regionale n. 22/2010, delegando la regolazione del rapporto di lavoro degli agenti a una nuova "Area della polizia locale". Questo cambiamento è volto a garantire una rappresentanza più diretta delle organizzazioni della categoria, rispondendo così a esigenze specifiche di un settore cruciale. Come sottolineano i Consiglieri, «La polizia locale riveste da sempre una particolare rilevanza nell'ambito dei nostri enti locali», un aspetto che non può essere trascurato.

Questa riforma si inserisce in un contesto più ampio, in cui la polizia locale non solo è fondamentale per la sicurezza pubblica, ma anche per il mantenimento della coesione sociale. «Garantisce un importante presidio di prossimità sia in termini di prevenzione che di repressione», affermano i proponenti. In effetti, la presenza degli agenti sul territorio contribuisce a creare un ambiente più sicuro e sereno, svolgendo un ruolo essenziale anche durante manifestazioni e eventi pubblici.

I Consiglieri concludono il loro intervento con un chiaro messaggio: «Con la nostra iniziativa legislativa intendiamo riconoscere alla polizia locale il loro ruolo nonché l'importanza della loro attività in termini di presidio del territorio». Questo riconoscimento è fondamentale, poiché riflette non solo un’apprezzamento per il lavoro svolto, ma anche un impegno a garantire che gli agenti abbiano le risorse e il supporto necessari per operare efficacemente.

In sintesi, la proposta di legge rappresenta un passo significativo verso una maggiore valorizzazione della polizia locale, sottolineando il suo ruolo cruciale nella sicurezza e nel benessere della comunità valdostana. Con l'istituzione di un'area di contrattazione specifica, si mira a garantire un futuro migliore e più strutturato per coloro che operano quotidianamente a tutela della nostra società.