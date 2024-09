Il primo anno di Courmayeur Climate Hub: work in progress e appuntamenti in arrivo

Procede il progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation Eu nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: a Courmayeur prende forma l’headquarter nell’ex Hotel Ange, mentre si mobilitano le energie collettive per creare insieme un futuro più sostenibile e valorizzare il territorio e i villaggi.

Gli studenti ragionano sulle professioni del futuro e sulle nuove sfide scientifiche, i ricercatori e i creativi si incontrano per dare vita a progetti comuni, e la rete dei sentieri diventa più fruibile per tutti.

Courmayeur, 26 settembre 2024_ Un anno fa – il 29 settembre 2023 - iniziavano i lavori all’ex Hotel Ange, la storica struttura che si trova nel centro di Courmayeur, pronto a diventare il cuore ed epicentro di Courmayeur Climate Hub, progetto finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR.

Dodici mesi dopo, prende forma la struttura di questo polo nevralgico, attorno a cui ruotano atto servizi e attività che puntano a creare nuovi percorsi sostenibili per la cittadina ai piedi del Monte Bianco. Collaudati da poco gli impianti termici, essenziali in vista dell’inverno, è ora il momento di recuperare i dipinti murali custoditi all’interno, rigenerando l’identità e la bellezza di questo storico edificio.



A scuola di sostenibilità

Mentre si sviluppa l’headquarter proseguono a buon ritmo le azioni e le iniziative che accompagneranno il progetto per tutta la sua durata, fino al 2026. Archiviata quest’estate con notevole successo la prima edizione dei Camp STEM di MakerDojo Summer Camp per la formazione di futuri scienziati, rivolti a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 17 anni, con la rentrée scolastica torna la Lezione di Courmayeur dedicata agli studenti delle scuole superiori, la terza organizzata da Fondazione Courmayeur. L’incontro fa parte delle iniziative legate alla Biblioteca delle Montagne e al tema dell’educazione. L’appuntamento si terrà online e in presenza giovedì 17 ottobre, alla biblioteca regionale di Aosta. Sarà l’occasione per scoprire insieme ad Alessandro Lanza, professore di Energy and Environmental alla LUISS, e direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei, il ruolo chiave dell’idrogeno nella transizione verso un'economia climaticamente neutra in tema di trasporti, riscaldamento, processi industriali e perfino stoccaggio di energia.

Riprende quota anche l’attività di Future Mountain Jobs, che coinvolge un gruppo misto – per età ed esperienza – di studenti del liceo linguistico di Courmayeur con la collaborazione della Fondazione Giacomo Brodolini, partner di progetto: questo format, volto a individuare nuove strade professionali in un territorio che fa i conti con i cambiamenti climatici, mobilita la creatività e il desiderio di mettersi in gioco dei giovani, mettendoli in contatto con esperti del settore nazionali e internazionali.

Courmayeur laboratorio creativo per la sostenibilità

Questo autunno sono in arrivo due importanti appuntamenti. Innanzitutto, il Residency living Lab del 3-4 novembre, full immersion per esperti e tecnici di rilievo internazionale con il coordinamento scientifico di Yves Bühler, team leader presso l’Institute for snow and avalanche research su Davos, in Svizzera. Varie personalità provenienti da tutto l’arco alpino discuteranno con ospiti speciali come l’indiano Debi P. Kanungo del Central Building Research Institute e l’americano Gabriel Wolken della University of Alaska Fairbank.

Tutti insieme daranno vita a un vero e proprio laboratorio vivente per realizzare insieme materiali informativi dedicato al rischio in montagna. Nel weekend del 16-17 novembre, invece, tornerà la terza edizione del Climathon Courmayeur, una sfida non-stop durante il quale gruppi di curiosi, cittadini, esperti, studenti, professionisti ed imprenditori si sfideranno per trovare soluzioni innovative rispetto ai temi legati al cambiamento climatico in montagna. A questo proposito, è iniziato il conto alla rovescia: tra poco si apriranno le iscrizioni e si sveleranno i temi delle nuove challenge, individuate in accordo con i partner ed il territorio.



Sentieri online tra villaggi, panorami e antiche vie d’acqua

La rete dei sentieri di Courmayeur si estende nel dominio digitale, grazie all'App Guidexpress di Rditaly, che ha dato forma alle indicazioni degli stakeholders del territorio. Vari itinerari sono già stati mappati, e illustrano, oltre alla traccia gps/gpx, punti di interesse e spot panoramici, Ben presto saranno disponibili anche i Tour dei Villaggi, molto affascinanti dal punto di vista storico e culturale.

Anche sul piano “analogico” si registra un’importante novità: sono iniziati i lavori per il ripristino del canale ligneo del Gran Ru a Courmayeur, condotto irriguo che storicamente attraversava i villaggi e i borghi di montagna portando le acque dei ghiacciai verso orti e giardini. Sarà ristrutturata completamente l’impalcatura in legno del canale, nell’ottica di valorizzare un patrimonio culturale dal ruolo centrale per la vita agricola del territorio.