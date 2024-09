Disparition de Silvio Trione

C’est avec une grande tristesse que l’Union Valdôtaine et le Groupe au conseil régional de l’Union Valdôtaine ont appris la disparition soudaine de Silvio Trione. Ancien Conseiller régional pour la Démocratie Chrétienne de 1988 à 1993 et ancien Syndic de Nus de 1995 à 2000, M. Trione a laissé une empreinte indélébile au cœur de notre communauté.

Silvio Trione a été un pilier de la politique et du volontariat valdôtain en mettant sa vie au service de son prochain. Entre 2002 et 2008, il a été président de l’AVIS de la Vallée d’Aoste, et il est par la suite devenu Conseiller national de l’association de 2009 à 2017. Son engagement envers le monde du volontariat et des initiatives citoyennes ont fait de lui une référence centrale pour tout ceux qui l’ont connu.

L’engagement de M. Trione dans le domaine du social et sa constante attention envers les autres servent d’exemple sur comment chacun peut devenir un support concret et une aide à sa communauté.

L’Union Valdôtaine et le Groupe au conseil régional de l’Union Valdôtaine expriment en ce moment de deuil leur proximité à la famille de M. Trione ainsi qu’à tous les membres du mouvement Stella Alpina, avec lesquels il a partagé beaucoup d’années d’engagement politique.

Son dévouement au service public et à la communauté resteront une référence pour ceux qui continuent à travailler dans l’intérêt de la Vallée d’Aoste.