Gressan: Consiglio approva variazione di bilancio

Il Comune ha ricevuto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta un ulteriore stanziamento di 125mila euro per la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità, a cui si aggiunge un altro importo di 65.100,78 euro per la parziale copertura dell’incremento delle spese di personale per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Le spese, oltre all’adeguamento degli stanziamenti per l’ordinario funzionamento dell’Ente, prevedono 21.600 euro per integrare l'indennità per i responsabili di servizio dopo la riforma normativa in materia, che introduce una nuova disciplina economica e giuridica per le posizioni di particolare responsabilità; 7.074,50 euro per l'integrazione del fondo unico aziendale; 8mila euro per i servizi culturali e bibliotecari; 6.500 euro per il 2024 e 12.500 euro per il 2025 e 2026 per l'integrazione del servizio di sgombero neve e 5mila euro per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali. Sono previsti anche 26.465,38 euro per il 2024, 52.600,78 euro per gli anni 2025 e 2026 per l'incremento del fondo rinnovi contrattuali.

Gli investimenti prevedono 14.500 euro per le manutenzioni straordinarie a edifici scolastici e parchi gioco; 75mila euro per l’acquisto di mobili e arredi per il rinnovo della Biblioteca comunale, 150mila euro per la manutenzione straordinaria di muri di sostegno ammalorati sulle strade comunali, di cui 125mila euro coperti dal trasferimento dalla Regione per le opere minori e 25mila euro di fondi comunali; 10mila euro per la manutenzione straordinaria di aree per lo sport; 23mila euro per l’acquisto di attrezzature per il turismo, dotando il Grand Chalet dell'area sportiva di frigo e banconi in acciaio inox; 16.500 euro per la manutenzione straordinaria degli impianti per la pubblica illuminazione e tre nuovi punti luce nella frazione Champlan, dove ci sono nuovi residenti; 43mila euro per la manutenzione straordinaria di linea acquedottistica a Pila, condiviso con la società di gestione degli impianti di risalita, ma che serve anche delle attività comunali.

L'aumento delle spese correnti è stato quantificato in 65.639,88 euro, mentre quello delle spese d’investimento in 332mila euro, che oltre all'uso dei 125mila euro pervenuti dalla Regione, vedono l’utilizzo di 207mila euro dall'avanzo libero di amministrazione.

L'Assemblea ha quindi approvato la costituzione di una servitù permanente di elettrodotto in cavo interrato da stipulare con la società Deval SpA, per la linea elettrica interrata a media tensione in località Leyssel, necessaria per l'alimentazione della stazione di monte della nuova telecabina, nonché lo scambio di terreni comunali e privati nelle località Taxel, Echandail, Fernier e Pila per la realizzazione di un percorso ludico-sportivo.

«Andiamo a sostanzialmente a scambiare una serie di terreni di proprietà comunale con terreni di privati - ha spiegato il sindaco Martinet - perché abbiamo la necessità di realizzare questo percorso, che sarà accessibile anche ai diversamente abili, utilizzando una zona che è a monte della nostra della nostra proprietà dell'alpeggio di Alpetta. Tra l’altro, in questa zona boschiva esiste anche una sorgente che potrà essere captata per dare sostegno idraulico alla nostra proprietà. La stima delle due proprietà, sia quella dei privati sia le nostre, che lasceremo, sono nella zona bassa ed è stata redatta dall'Ufficio tecnico comunale. Dal punto di vista economico, il Comune non ha nessun danno e neanche nessun vantaggio ma, in questo modo, possiamo realizzare la struttura che andremo a progettare per poi metterla in campo».

Infine, il Consiglio ha affidato le funzioni e i servizi relativi alla riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle entrate - Riscossione e ha modificato lo Statuto e il nuovo testo di convenzione per il Sub-ATO Monte Emilius Plaine d’Aoste.