Qual è il modo migliore per essere sostenibile? Se si è attenti all’ambiente e ai temi sociali la sostenibilità e la solidarietà non possono che essere prioritari, anche quando ognuno le interpreta e le mette in pratica a modo suo. Per fare la differenza, però, la solidarietà deve essere condivisa, deve diventare la parola chiave di azioni e progetti di rete sul territorio. Questa è la prospettiva con la quale si terrà l’evento “#IORIGENERO - mangio e vesto solidale”. Sabato 21 settembre 2024, a partire dalle 17 presso il teatro di Spazio Plus (ex Cittadella dei Giovani) in via Garibaldi 7, verrà data voce a due progetti che sono attivi sul territorio regionale da anni, creando reti di solidarietà e di sostenibilità.



#IORIGENERO è un evento organizzato dall’Emporio Solidale Quotidiamo, co-progettazione finanziata dal Dipartimento Politiche Sociali della Regione Valle d’Aosta in collaborazione con una partnership costituita da enti del Terzo Settore, e da Fondazione Opere Caritas Valle d’Aosta (partner di progetto) - con il patrocinio del Comune di Aosta - tra musica, teatro e riflessioni sul tema della solidarietà. Attraverso vari linguaggi, tra cui quello artistico, e testimonianze dirette, si racconteranno le iniziative e l’impegno delle realtà coinvolte nel praticare la solidarietà alimentare e non solo, favorire l’accesso ai servizi, lavorare con e sul territorio e diffondere consapevolezza. I partecipanti saranno invitati a scoprire i soggetti che già esistono e operano sul territorio, a riflettere sul concetto di solidarietà e a interrogarsi su come la esprimono quotidianamente.

Spaccio Caritas



Ad inaugurare la serata saranno i saluti istituzionali dell’Assessore regionale alle politiche sociali Carlo Marzi e dell’Assessora alle politiche sociali del Comune di Aosta Clotilde Forcellati. Sarà poi la volta della sfilata di abiti di seconda mano della Bottega del riuso SanMartino di Caritas dove vengono raccolti abiti, mobili e accessori per la casa di seconda mano ancora in buone condizioni, per evitare che vengano buttate via diventando rifiuto. A sfilare, indossando gli abiti raccolti da Caritas, saranno alcune giovani studentesse e le volontarie che dedicano quotidianamente alcune ore del proprio tempo alla gestione della Bottega. Al termine della sfilata gli abiti saranno a disposizione del pubblico che potrà contribuire con un’offerta libera. I ricavati verranno destinati all’Associazione Forrest Gump.



Dopo il momento dedicato al riuso dei vestiti, ci si concentrerà sulla solidarietà alimentare. L’attore teatrale Andrea DaMarco proporrà un monologo originale sul tema della povertà alimentare; a seguire l’intervento della coordinatrice del Progetto Emporio Solidale Quotidiamo, Carlotta Mazzanti, che racconterà l’impegno e le iniziative del progetto sottolineando l’importanza che la solidarietà alimentare, anche attraverso un piccolo gesto, può avere per le famiglie e le persone in difficoltà. A tal proposito, per partecipare all'evento, è gradita l'offerta simbolica di un prodotto a lunga conservazione da destinare al progetto Emporio (come ad esempio: riso, alimenti in scatola, olio, farina, zucchero, prodotti per l’igiene personale…). Infine, la street band di SFOM proporrà un momento di musica con un concerto itinerante che accompagnerà il pubblico verso la caffetteria per un aperitivo solidale in compagnia.