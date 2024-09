Talking TORX: Quando con Top Italia Radio lo Sport fa rima con turismo, cultura e polenta in Piazza Chanoux

Dal 9 al 13 settembre, nella splendida Piazza Chanoux con Top Italia Radio esperti, atleti e politici si alterneranno per parlare di sport, territorio e sostenibilità. Non c’è da stupirsi se questa serie di eventi sarà un richiamo irresistibile per chi ama lo sport, il turismo o semplicemente un’occasione per farsi vedere in una piazza gremita.

Il 9 settembre si comincia con il tema “Eventi sportivi d’eccellenza, volano per il turismo della Valle D’Aosta”. E se ti sei sempre chiesto come una gara di corsa possa portare orde di turisti affamati di bellezze naturali e fontine d'alpeggio, questo è l’incontro per te. L’assessore al turismo, Giulio Grosjacques, e il Sindaco Gianni Nuti si tufferanno nelle meraviglie di questa combinazione magica: sport e soldi... pardon, turismo.

Il 10 settembre è la volta di "La Preparazione fa rima con alimentazione", un titolo che probabilmente avrà fatto impazzire qualche poeta a dieta. Gaia Tormena e Charlotte Bonin, assieme a una nutrita schiera di nutrizionisti, discuteranno l’importanza di mangiare bene per correre meglio. Se hai mai pensato che un piatto di polenta potesse sabotare la tua performance, ecco l’occasione per scoprire che avevi ragione.

L’11 settembre, si passerà al tema “Sport e Territorio: Eventi Locali che Conquistano il Mondo”, dove sindaci e organizzatori spiegheranno come trasformare un piccolo evento sportivo in un affare internazionale. Attenzione però: c'è il rischio che ti venga la tentazione di organizzare un campionato mondiale di bocce nel tuo cortile.

Il 12 settembre ci sarà "Formazione in Movimento: Sport e Scuola per un Futuro Inclusivo". Tradotto: come far correre i bambini in cerchio, ma con uno scopo nobile. Educatori e politici ci spiegheranno quanto sia importante lo sport a scuola, forse per insegnare ai giovani a evitare la politica in un futuro.

Infine, il 13 settembre si conclude con "Territorio e Sport: Un Connubio che Valorizza e Mantiene". Qui, chi ha in mente di fare business con le montagne avrà pane per i suoi denti: territorio, sport e sostenibilità verranno miscelati in una pozione magica da Giovanni Bertschy ed Ezio Marlier. E se tutto questo non dovesse funzionare, almeno ci saremo fatti una bella passeggiata in montagna.

Tutti gli eventi di Top Italia Radio sono aperti al pubblico e gratuiti, perfetti per chi vuole fare due chiacchiere sul futuro dello sport in Valle d'Aosta o semplicemente dare un’occhiata al calendario degli eventi per decidere a quale aperitivo partecipare dopo.