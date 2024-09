Operazione di soccorso sul Dente del Gigante

È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano con il Sagf di Entreves-Courmayeur in seguito alla richiesta parte di una cordata di alpinisti bloccati sul Dente del Gigante (Monte Bianco). La cordata è bloccata sulle corde doppie a quota 3900 circa mt. Fallito un primo tentativo in elicottero causa nube in quota. La squadra di soccorso procede via terra. Salirà in punta al Dente e percorrerà la via di discesa fino a raggiungere gli alpinisti bloccati, che riferiscono di non avere necessità di intervento sanitario.