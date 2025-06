Guardia di Finanza: un anno e mezzo di lotta a 360 gradi contro gli illeciti

In occasione del 251° anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Territoriale di Aosta ha tracciato il bilancio operativo dell’attività svolta negli ultimi 17 mesi. Se i festeggiamenti ufficiali si terranno il 25 giugno presso la caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta” di Torino, ad Aosta – nella sede “Giovanni Eliseo Luboz” – si è tenuta oggi una cerimonia interna con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti del Corpo.

Dal gennaio 2024 a fine maggio 2025, la Guardia di Finanza ha messo in campo un’azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari davvero capillare: oltre 3.400 interventi e più di 100 indagini delegate dalle Autorità Giudiziarie. L’obiettivo è chiaro: tutelare imprese, famiglie e il corretto funzionamento dell’economia legale.

Nella lotta all’evasione, sono stati individuati 23 evasori totali – soggetti completamente sconosciuti al fisco – e ben 104 lavoratori irregolari. I reati tributari hanno portato alla denuncia di 37 persone. In ambito doganale e delle accise, 72 gli interventi eseguiti.

Rilevante anche l’azione di controllo sulla spesa pubblica. Con particolare attenzione ai fondi PNRR, sono stati svolti 53 interventi per verificare contributi, crediti d’imposta e l’esecuzione di appalti, per un valore complessivo di 2 milioni di euro. Complessivamente, sono stati accertati oltre 220.000 euro di contributi percepiti indebitamente, tra fondi europei e nazionali.

Con la Corte dei Conti sono stati segnalati più di 20 soggetti per danni erariali, mentre in collaborazione con la Procura Europea sono scattate 4 indagini che hanno portato a denunce e a sequestri per un quarto di milione di euro.

In ambito di criminalità economica e organizzata, sono stati condotti 145 interventi in materia di riciclaggio, con 8 persone denunciate e beni sequestrati per oltre 1,2 milioni di euro. Sono 95 i controlli effettuati sulle movimentazioni valutarie ai confini terrestri, che hanno portato alla scoperta di 200.000 euro non dichiarati. In ambito societario e crisi d’impresa, più di 10 le persone denunciate.

In applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, sono state effettuate 5 indagini con 8 soggetti giuridici coinvolti e sequestri per 90.000 euro.

Quasi 600 gli accertamenti effettuati su richiesta della Questura per rilascio di documentazione antimafia. Nel settore degli stupefacenti, oltre 1 kg di droga sequestrato in 120 operazioni. Sul fronte della contraffazione e della tutela del “Made in Italy”, sono stati bloccati più di 100.000 prodotti irregolari.

Fondamentale, soprattutto in Valle d’Aosta, l’opera del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Nel 2024, i militari specializzati hanno effettuato circa 100 interventi, salvando 77 persone. Nei primi cinque mesi del 2025, altri 25 interventi hanno portato in salvo 21 persone. In totale, sono state recuperate purtroppo 21 salme.

L’impegno della Guardia di Finanza non si ferma al contrasto dei reati. Nel 2024 e nei primi mesi del 2025, oltre 1.150 giornate/uomo sono state dedicate al mantenimento dell’ordine pubblico, anche in contesti internazionali come il G7 e in occasione del Giubileo Universale della Chiesa cattolica.

Fidèles à leur serment, les hommes et les femmes de la Guardia di Finanza démontrent chaque jour, dans le silence de leurs interventions, que la sécurité économique est un pilier invisible mais essentiel de notre démocratie.