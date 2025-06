CSVnet rinnova gli organi: riconfermata la presidente Chiara Tommasini

Anche il CSV Valle d’Aosta sarà rappresentato nel nuovo consiglio nazionale di CSVnet, l’associazione che coordina i 49 Centri di servizio per il volontariato italiani. Claudio Latino, presidente del CSV VDA ODV, è stato infatti riconfermato tra i membri dell’organo che guida la rete per il quadriennio 2025-2029.

L’assemblea elettiva, che si è tenuta sabato scorso, il 21 giugno a Bologna, ha poi confermato alla presidenza Chiara Tommasini.

La conferma di Claudio Latino, nel consiglio nazionale CSVnet, valorizza l’esperienza maturata negli anni dal CSV Valle d’Aosta e rafforza la presenza della più piccola regione italiana nei processi di coordinamento e sviluppo strategico del volontariato a livello nazionale.

Il rinnovo degli organi di CSVnet arriva in un momento importante per il sistema del volontariato e dei CSV: solo nel 2024 sono state erogate quasi 97.000 consulenze a organizzazioni del Terzo settore, oltre 2.300 attività formative e sono stati coinvolti più di 129.000 studenti in azioni di promozione del volontariato.

Tra le priorità del nuovo mandato: il ricambio generazionale, lo sviluppo delle aree interne, la promozione del welfare di comunità e l’integrazione del volontariato nei modelli di economia sociale.

“La presenza di un CSV come il nostro, piccolo nei numeri, ma consideratocapace di proporre progettualità innovative credo che rappresenti la conferma del buon lavoro portato avanti negli anni da questo direttivo e da quello precedente e dimostra, una volta in più, come la Valle d’Aosta possa essere un piccolo laboratorio e modello di solidarietà a beneficio delle realtà più grandi e strutturate” è il commento di Claudio Latino al rientro dall’Assemblea di Bologna.