Dove lo smartphone è inutile e la sicurezza è a rischio

Chiamare un numero di emergenza? Impossibile. Mandare un messaggio o cercare indicazioni online? Neanche a parlarne. In troppi angoli del Paese, specialmente nelle aree montane e interne, la rete mobile è assente o instabile. A ricordarlo con forza è Uncem – l’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani – che rilancia la campagna nazionale di mappatura delle zone senza segnale per smartphone, una realtà che riguarda ancora migliaia di cittadini.

Dopo le 1.450 segnalazioni raccolte nel 2019, qualcosa si è mosso: alcuni interventi sono stati effettuati, le aziende hanno iniziato a investire, il Governo ha previsto fondi. Ma la strada è ancora lunga. “Non possiamo pensare di colmare il digital divide solo lungo le linee dell’alta velocità – avverte Uncem –. Serve un piano nazionale per le aree montane, dove la mancanza di copertura rappresenta un problema di sviluppo ma anche di sicurezza”.

Per questo motivo Uncem invita cittadini, sindaci, amministratori, imprese a segnalare le zone senza copertura mobile compilando l’apposito form online (disponibile sul sito dell’associazione). L’obiettivo è aggiornare la mappatura e fornire un quadro dettagliato a operatori telefonici, istituzioni e decisori politici.

Le richieste sono chiare: accelerare gli investimenti pubblici e privati, usare i fondi del PNRR e dei POR FESR regionali, non voltarsi dall’altra parte. “La telefonia mobile è un servizio essenziale – afferma Uncem –. Se il piano banda ultralarga va a rilento, quello per la telefonia non può attendere. Il segnale deve arrivare ovunque. Anche in cima a un paese di montagna”.

📍 Per segnalare la tua area senza rete: compila il form online

📧 Per chiarimenti e contatti: uncem.nazionale@uncem.net