Giroparchi Culture Trail 2025 – Dal 2 al 5 settembre un’avventura per bambini in lingua inglese alla scoperta dei tesori del Gran Paradiso

Bambini nel cuore del Paradiso: un trekking in inglese tra natura e cultura. Dal 2 al 5 settembre, torna il Giroparchi Culture Trail: avventura educativa per bambini dai 9 agli 11 anni nei comuni del Gran Paradiso. Iscrizioni aperte fino al 4 luglio sul sito della Fondation Grand Paradis.

Scoprire i segreti del Gran Paradiso, parlare inglese divertendosi, vivere quattro giorni tra castelli, mulini, fauna alpina e natura incontaminata. È questo lo spirito del Giroparchi Culture Trail 2025, il trekking in lingua inglese organizzato dalla Fondation Grand Paradis per bambine e bambini dai 9 agli 11 anni, che si terrà dal 2 al 5 settembre.

Il percorso si snoderà a tappe nei comuni di Rhêmes-Saint-Georges, Introd, Villeneuve e Aymavilles, con l'accompagnamento di una guida ambientale escursionistica e un tutor della fondazione. L'obiettivo? Offrire un'esperienza immersiva nel patrimonio naturale e culturale del fondovalle, tra scoperta, gioco e apprendimento.

Non solo escursioni, ma anche esperienze vive e multisensoriali: oltre alla visita di antichi forni, mulini, cripte e castelli, i piccoli partecipanti si cimenteranno in attività come la canoa, il SUP (stand up paddle) e incontri ravvicinati con gli animali alpini del Parc Animalier d’Introd. Il tutto rigorosamente in lingua inglese, per imparare senza accorgersene, tra risate, natura e nuovi amici.

A sostenere l’iniziativa anche la BCC Valdostana, che si affianca ai comuni partner nell’edizione 2025. Grazie a questo contributo, l’intera esperienza è accessibile con una quota simbolica di 50 euro, un’occasione preziosa per le famiglie che desiderano offrire ai propri figli un’avventura educativa, senza barriere economiche.

E non finisce qui: durante i quattro giorni i bambini saranno guidati anche a un uso intelligente delle tecnologie, con strumenti come l’app Visit Gran Paradis e applicazioni di intelligenza artificiale pensate per stimolare la curiosità e la lettura del paesaggio in modo giocoso e coinvolgente.

Dans un monde où l’éducation passe de plus en plus par les écrans, Giroparchi Culture Trail propose un retour intelligent à l’essentiel : apprendre par l’expérience, s’émerveiller en pleine nature, et parler anglais avec le sourire. Une belle leçon d’autonomie... pour les citoyens de demain.

Le iscrizioni sono aperte da oggi fino al 4 luglio 2025. Regolamento e form di partecipazione disponibili sul sito ufficiale www.grand-paradis.it.