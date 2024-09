Pllein: Approvato il regolamento per l’utilizzo del forno comunale di Chenière

Il Consiglio ha votato e approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2025/2027, uno strumento fondamentale per la pianificazione delle attività future del Comune.

Particolare rilievo è stato dato alle due convenzioni stipulate tra il Comune di Pollein e il Services des eaux valdôtaines (SEV). Queste riguardano il couso idroelettrico derivato dall'acqua delle vasche dell'acquedotto comunale, situate in località Plan-Creux e Rongachet. Le convenzioni prevedono l'utilizzo dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica, con successiva restituzione nei serbatoi di Marchaussy Desot e Mazin, un'iniziativa che sottolinea l’impegno del Comune verso la sostenibilità e l'uso efficiente delle risorse naturali.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle modifiche allo Statuto e alla Convenzione dell’Associazione dei Comuni SUB-ATO Mont-Emilius, una decisione che conferma la volontà di mantenere aggiornati gli accordi intercomunali per una gestione sempre più efficace dei servizi collettivi.

Nel corso della seduta, è stato anche approvato il regolamento per l’utilizzo del forno comunale situato in località Chenière. Questa approvazione rappresenta un passo significativo per la valorizzazione delle tradizioni locali, rendendo più accessibile l'uso del forno ai cittadini.

In conclusione, il Sindaco Angelo Filippini ha posto l'accento su una questione di grande attualità, invitando i Consiglieri a partecipare alla riunione sulla gestione dei rifiuti, in programma per il 26 settembre presso il salone della BCC di Gressan. La gestione dei rifiuti è un tema cruciale per la comunità, e la partecipazione dei Consiglieri sarà essenziale per affrontare al meglio le nuove sfide.

Infine, il Sindaco ha comunicato l’apertura provvisoria, tramite ordinanza, del campetto di calcio situato nei pressi del cimitero, dimostrando l’attenzione dell’amministrazione per le esigenze sportive e ricreative dei cittadini.