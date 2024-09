Due appuntamenti a settembre per il progetto inclusivo "In sella alla cultura"

Prosegue anche a settembre 2024 il progetto "In sella alla cultura", dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico, rurale e produttivo della zona del Mont Emilius attraverso itinerari ideati per essere accessibili a tutti, grazie all’uso di biciclette a pedalata assistita.

Sono due gli appuntamenti in programma sabato 14 e sabato 28 settembre che permetteranno di esplorare i territori di Jovençan e Gressan.

Organizzato dal Comune di Jovençan con la collaborazione dei Comuni di Aymavilles e Gressan e con il sostegno del Consiglio Valle, di Cva Spa e dell'Unité des Communes Mont-Emilius, "In sella alla cultura" è anche un innovativo progetto di inclusione sociale. Infatti, l'uso delle biciclette a pedalata assistita consente di visitare luoghi spesso difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali: questo approccio non solo promuove un turismo sostenibile, ma rende la cultura e la natura accessibili a una vasta gamma di persone, indipendentemente dalle loro abilità fisiche. L'iniziativa si avvale anche del supporto di Bike4Heritage, della cooperativa sociale "C'era l'Acca", dell'Isiltep di Verrès, attraverso il progetto Diversebici, della Pro loco di Morgex e della Disval.

Il programma

Sabato 14 settembre, l'e-bike tour è di mezza giornata, con partenza alle ore 14.30 da Aosta per Jovençan, attraverso un percorso di facile livello, che si soffermerà in particolare sulla visita del promontorio di Châtelair e che consentirà di partecipare al festival multidisciplinare "Mater Demetra: il carattere della natura". Alle ore 18, si potrà assistere allo spettacolo di musa e danza "Preghiera. Piccola liturgia gentile in quattro movimenti per corpo e luce" con Francesca Cola e Stefano Micari.

Sabato 28 settembre, il progetto si concluderà con un evento "Re-MoveOn", organizzato con il supporto della cooperativa sociale "C'era l'Acca" e specificamente pensato per persone con disabilità e anziani, ma aperto a tutti: i partecipanti potranno utilizzare diverse tipologie di biciclette, tra cui hand bike, tandem, tricicli e side by side per percorrere piccoli itinerari concentrati sul territorio di Gressan, con partenza alle ore 10.