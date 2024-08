Aosta: Estate indimenticabile a Viale Conte Crotti: eventi, mercati e storia per tutti

L'estate a Viale Conte Crotti, via commerciale a cielo aperto nella zona ovest di Aosta, promette di essere indimenticabile quest'anno, grazie a una serie di eventi che mirano a superare ogni aspettativa. L’ormai classica festa estiva, che da anni anima uno dei viali più noti della città, si rinnova e si espande. "Quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, di più grande," spiega Giovanni Girardini, presidente dell’Associazione Viale Commerciale Conte Crotti, "non più un solo giorno di festa, ma ben due appuntamenti che speriamo possano coinvolgere tutta la comunità."

Il primo evento si terrà venerdì 23 agosto, con una serata che avrà inizio alle 19.00 e proseguirà fino all’01.00, offrendo un ricco programma che include un concerto dal vivo, un Deejay set, animazione per bambini, esibizioni di tango argentino e il tanto atteso ritorno dello schiuma party. "Ci siamo impegnati a creare un’atmosfera di festa per tutte le età, dove ognuno possa trovare qualcosa che lo diverte," sottolinea Girardini, aggiungendo che lungo il viale si potrà anche cenare grazie alle proposte gastronomiche dei bar locali e approfittare delle offerte commerciali imperdibili proposte dai negozi.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 30 agosto e sarà caratterizzato da un evento altrettanto speciale: l’arrivo del mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi. "Non capita spesso di avere qui una realtà come quella di Forte dei Marmi," afferma

La giornata sarà ulteriormente arricchita dall'animazione per bambini e ragazzi nella piazzetta davanti alla ex maternità, offrendo così un'ampia gamma di attività per tutte le età. Inoltre, il Museo dell’Area Megalitica contribuirà alla festa aprendo gratuitamente le sue porte ai partecipanti dalle 9.00 alle 19.00. Un’occasione imperdibile per riscoprire la storia millenaria di Aosta e apprezzare un patrimonio unico nel suo genere.

L'iniziativa, fortemente voluta dai commercianti di Viale Conte Crotti e curata dall'azienda Arteintesta, gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale della Città di Aosta, dimostrando come il territorio sappia valorizzare le proprie risorse e creare momenti di svago e condivisione per tutti. Girardini conclude: "Vogliamo che queste giornate siano un momento di festa, ma anche un’opportunità per far conoscere e apprezzare le realtà commerciali del viale, e siamo certi che il pubblico risponderà con entusiasmo."

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, ha inoltre annunciato che venerdì 30 agosto, in occasione della Festa di Viale Conte Crotti, l'Area Megalitica sarà visitabile gratuitamente per l'intera giornata, dalle 9.00 alle 19.00.

La visita all'Area Megalitica di Aosta offre l’opportunità di scoprire il cuore antico della città, esplorando il quartiere periferico di Saint-Martin-de-Corléans. Qui sorge la più vasta Area Megalitica coperta d'Europa, un luogo speciale in cui il sito archeologico si trasforma in museo e il museo diventa sito, in un dialogo continuo che affascina e coinvolge i visitatori.

In questo luogo suggestivo, storia, leggenda e credenze popolari si intrecciano, creando un'atmosfera unica che oscilla tra il sacro e il profano, tra il mondo pagano e quello cristiano. Un viaggio nel tempo che trasforma i visitatori in veri e propri Argonauti del futuro, alla scoperta delle radici più profonde e misteriose di Aosta.