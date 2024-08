La Vallée d'Aoste et la Savoie organisent la première édition de la Fête des Alpes le 1er septembre au col du Petit Saint Bernard pour célébrer l'amitié franco-italienne

Rendez-vous pour dimanche 1er septembre, de 10 h à 18 h, au col du Petit-Saint-Bernard pour célébrer le lien d'amitié de la Vallée d'Aoste avec la Savoie, deux territoires voisins qui partagent histoire et tradition. L'événement est organisé également en collaboration avec la Commune de La Thuile, la Communauté de Communes Haute-Tarentaise, l'Office de Tourisme de La Rosière et la Commune de Séez. Nous nous retrouverons pour redécouvrir nos racines historiques et culturelles communes, ainsi que les richesses partagées du territoire transfrontalier dans un lieu qui symbolise la rencontre entre l'Italie et la France, avec de la musique, des danses traditionnelles, de l'artisanat, du patrimoine historique et archéologique, des visites guidées pour découvrir des trésors historiques et culturels, tels que le Cromlech et le jardin botanique Chanousia, le sentier de la mémoire, le lac de Verney et le musée de l'Hospice. De plus, la traditionnelle fête Pass' Pitchü sera célébrée à cette occasion.



Voici le programme détaillé :

La traditionnelle fête Pass' Pitchü

Symbole de l'amitié entre les Savoyards et les Valdôtains, la fête propose des animations tout au long de la journée avec de la musique et des danses traditionnelles.

À partir de 10 h - Découverte des produits locaux et artisanaux pour célébrer l'amitié entre la Savoie et la Vallée d'Aoste, selon la tradition savoyarde et valdôtaine.

À partir de 10 h 30 - Ateliers pour enfants animés par le Musée de l'Artisanat Valdôtain. Réservations sur place

11 h - Messe au Cromlech

14 h - Inauguration de la Fête des Alpes et remise des clés de la Pass' Pitchü





Les activités à l'Hospice du col

De 10 h à 18 h - Ouverture spéciale gratuite de l'Hospice

13 h - Animation musicale itinérante avec le groupe musical Batucada

16 h - Atelier de dégustation des cuisines savoyarde et valdôtaine avec les chefs Danilo Salerno et Sophie Bornet. Activité gratuite sur enregistrement à l'Auberge du Petit-Saint-Bernard, +33 (0) 974 0412 05), max. 15 personnes, enfants acceptés à partir de 10 ans, durée 1 h 30





Les visites du col

Départ du point d'information touristique de l'Hospice du col).

(gratuit sur enregistrement, max. 20 personnes. Enfants acceptés à partir de 8 ans.

10 h - Balade paysagère de l'Hospice au lac Verney, durée 1 h 30

11 h et 14 h - Visite du site du col du Petit-Saint-Bernard, durée 1 h

15 h - Visite de l'Hospice, durée 1 h

Accompagnement en italien avec des archéologues de la Région autonome Vallée d'Aoste (réservation directe au stand de l'Office Régional de Tourisme VDA, max. 20 personnes. Visites au départ du Village Pass' Pitchü )

11 h – 14 h – 15 h - visites de la Mansio romaine et du Cromlech

Visites en autonomie des jardins botaniques Chanousia. Entrée libre





Conférences au pavillon de l'amitié

15 h -16 h 15 - Conférence « Passage : l'histoire du col du Petit-Saint-Bernard et de ses sentiers »

avec Enrico Rizzi, historien alpin et Clara Gaymard, auteure de Ma Francigena, le témoignage d'un voyage entre les cols du Petit-Saint-Bernard et Rome

Modérateur Séverin Duc, docteur en histoire, fondateur de Back/Future et auteur du livre Les Alpes du Futur (2024)

16 h 30 - 17 h 15 - Conférence « Mario Rigoni Stern : l'œuvre et l'histoire de l'un des plus grands écrivains italiens »

Avec Hervé Gaymard, Président du Conseil départemental de la Savoie

Modérateur Luciano Caveri, Assesseur aux affaires européennes, à l'Innovation, au PNRR et aux politiques nationales de la montagne de la Région autonome Vallée d'Aoste

Avec la participation de Gianbattista Rigoni Stern, fils de l'auteur





La course cycliste

9 h de Séez (parking de l'école maternelle) : 24 km - 1288 m D+

9 h 45 de La Rosière (centre de l'Office de Tourisme) : 8 km - 338 m D+

11 h - Remise des prix au village du Pass' Pitchü

À partir de 14 ans, avec casque obligatoire, vélo électrique autorisé.

Inscription à l'Office de Tourisme de La Rosière : www.larosiere.net

Renseignements sur place au point d'information de l'Hospice du col et au stand de l'Office régional du tourisme VDA au village du Pass' Pitchü.



Restauration (réservation conseillée) :

Auberge du Petit-Saint-Bernard +33 (0)9 74 04 12 05

Bar restaurant Lancebranlette +33 (0)6 25 45 11 59

Bar restaurant San Bernardo +39 (0)165 84 14 44

Restaurant Bar du Lac +39 348 85 18 36 8



Informations pratiques

N'utilisez que le parcours piétonnier pour rejoindre les différents sites.

Des navettes gratuites circuleront toute la journée pour assurer la liaison entre le col et La Thuile (départ de la place de la foire). Premier départ de La Thuile à 9 h, dernière descente du col à 18 h. Fréquence : une navette toutes les demi-heures.